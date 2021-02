In Jena-Lobeda kam die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand zum Einsatz. (Symbolbild)

Jena In Jena-Lobeda gab es am Montagmorgen einen Wohnungsbrand. Eine Frau wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Frau bei Wohnungsbrand in Jena-Lobeda verletzt

Am frühen Montagmorgen ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Jena-Lobeda leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine in Brand geratene Heizdecke Ursache für das Feuer war.

Wie die Polizei mitteilte, sei es in der Wohnung im dritten Obergeschoss in der Fritz-Ritter-Straße zu einem Vollbrand gekommen. Die Bewohnerin wurde den Angaben zufolge mit einer Drehleiter über den Balkon gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mensch, der in der Wohnung darüber wohne, sei ebenfalls gerettet worden.