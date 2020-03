Alles muss raus aus dem Lindenau-Museum

Dann fehlt nur noch die wissenschaftliche Bibliothek – leichtes Spiel, eine Sache von Tagen. Das Lindenau-Museum zu Altenburg, einer der wunderbarsten Kunsttempel der Republik, ist erstmals in seiner 150-jährigen Geschichte sämtlicher Schätze bar. Kehraus. Doch Direktor Roland Krischke lächelt versonnen und glücklich, denn im April beginnen Vorarbeiten für die Komplettsanierung des Hauses bis 2024.

„Alles, was hoch versichert ist, ist jetzt raus“, sagt Krischke leise. Und resümiert das generalstabsmäßige, dreimonatige Umzugsgeschehen mit kernigem Lob aller Mitarbeiter: „Es gab keine herausragenden Vorkommnisse. Dafür bin ich sehr dankbar.“ 60 der exquisiten italienischen Renaissance-Gemälde, für die Altenburg in der Kunstwelt einen Nimbus genießt, hat er bis November zur Ausstellung – zurzeit leider geschlossen – nach Saarbrücken geschickt; ab Dezember sollen sie in Chemnitz zu sehen sein. Die übrigen 120 befinden sich schon zum Teil im neuen Interims-Museum im ACC, einem früheren Einkaufszentrum in der Innenstadt Altenburgs, zum Teil im Depot.

Gleichermaßen erging es den übrigen Lindenau-Pretiosen: 1200 Gemälden und 50.000 Papierarbeiten, darunter die köstliche Gerhard-Altenbourg-Sammlung, 400 antiken Vasen, rund 100 Plastiken des 18. bis 21. Jahrhunderts sowie 85 vollplastischen Gipsabgüssen antiker Meisterwerke nebst 160 Gipsreliefs. Schließlich 2200 Bänden des wertvollen historischen Bücherhorts Lindenaus sowie 35.000 Werken aus der wissenschaftlichen Bibliothek. Als Unterkunft für die herzallerliebsten Kunstgüter hat Krischke ein Hochsicherheitsdepot in Südthüringen angemietet. Die Adresse verrät er selbstredend nie.

Jetzt nimmt sich Johannes Schaefer ein halbes Stündchen Zeit fürs Gespräch. An der Umzugsfront obliegt dem Restaurator die Koordination. Schon im Dezember, erzählt er, haben er und die Mitarbeiter von Spezialtransport-Firmen damit begonnen, die kostbarsten Bilder zu packen: die „Italiener“. Die trägt man nicht unterm Arm aus dem Haus wie bei einem häuslichen Umzug. Eitempera auf Holz. „Die sind klimatisch sehr empfindlich“, warnt Schaefer. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen könnten das Holz zum Schwinden oder Quellen bringen; schlimmstenfalls löst sich die Malschicht dann ab. Daher ließ der Restaurator ihnen eine „Sandwich-Verpackung“ aus Vlies und Karton angedeihen, bevor sie in stabilen Klimakisten verschwanden. Auch die Lkws sind klimatisiert und haben eine erschütterungsdämpfende Luftfederung.

Zuvor, seit vergangenem Sommer, wurden die Bilder fotografiert und ihr Zustand präzise dokumentiert. Für erdenkliche Schadensfälle war man zwar versichert, aber Geld macht kein unersetzliches Unikat wieder heil. Heikel war für den 44-jährigen Fachmann auch der Umgang mit Großformaten, etwa einer Kopie von Raffaels „Galatea“ und einem zeitgenössischen Penck. Damit die Leinwände nicht durchschwingen, hat er sie extra mit Schaumstoffen geschützt.

Akkuschrauber, Ösen, Klebeband und jede Menge Dämmmaterial waren ihm und den Kollegen tägliches Handwerkszeug. Einen besonderen Kraftakt erforderten die Großskulpturen und teils übermannshohen Vollgips-Plastiken. Denn erst nach der Sanierung wird das ehrwürdige Lindenau-Museum über einen Aufzug verfügen. So hat man sie aus dem Obergeschoss lieber mit einem Teleskopkran durchs Fenster gehievt. Das war der spannendste Moment dieses Umzugs: „wie unser Moses durchs Fenster ins Freie entschwebt ist“. Gott sei Dank war der Weg des biblischen Herrn nicht so weit wie beim Auszuge aus Ägyptenland. Er musste nur durch die Stadt bis in die Kunstgasse – wo er ab Sommer im gewohnten Kreise eines Antiken- und Renaissance-Völkchens im Schaudepot zu bestaunen sein soll.

Schaefer ist – nun fast am Ende – selbst überrascht, wie gut alles geklappt hat. Denn wie lang eine jede Etappe solch eines Umzuges dauert, welche Komplikationen eintreten – das können selbst Experten nie sicher einschätzen. Die Altenburger arbeiten mit je zwei Teams: im Museum und vor Ort, also entweder in der Kunstgasse oder im Südthüringer Depot. Lauter Profis. Trotzdem gesteht Schaefer: „Mental beschäftigt einen so eine Aktion schon rund um die Uhr.“ Und obwohl er weiß, dass ihm in ein paar Jahren dieselbe Tortur – beim Wiedereinzug ins neu-alte Museum – noch einmal bevorsteht, sagt er verheißungsvoll: „Ich freu’ mich schon sehr, wie das alles wird. Altenburg als Wohn- und Kulturstadt wird einen großen Sprung nach vorne machen.“

Jetzt ist alle Kunst erstmal hinfort. Architekten, Statiker und Bauforscher brauchen bis Jahresende Zeit für Sondierungen und Detailplanungen; dann rücken die Handwerker an. Schmucklos und nackt entfaltet das leere Haus seine ganze architektonische Würde. Und muss sich dafür kein bisschen genieren.