Ausstellung in Jena zu russischen Märchen ohne Besucher

Das riesige, weite Russland mit seinen zahlreichen Provinzen verfügt erwartungsgemäß über eine ebenso reiche volkstümliche Erzähltradition. Westeuropäische Reisende berichteten schon im 16. und 17. Jahrhundert von den zahlreichen russischen Märchen, Sagen und Legenden, denen sie begegneten. Beeinflusst von den 1812 veröffentlichten „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm machte sich einige Jahrzehnte später auch der russische Volks- und Mythenforscher Aleksandr Afanas‘ev (1826-1871) daran, jene Märchen seiner Heimat erstmals systematisch zu sammeln und herauszugeben, was ihm den Namen „russischer Grimm“ einbrachte.

Seine Sammlung ist mit 600 Einzeltexten sogar weit umfangreicher als die der Brüder Grimm und oft viel farbenprächtiger. eine schätzungsweise 600 Märchen in vielen Varianten blieben viel unverfälschter und ursprünglicher an der überlieferten Erzählform als die Märchen der Grimms. Dafür waren sie mitunter nicht schlüssig und weniger literarisch.

Kunstmärchen entstehen in der Epoche der Romantik

In der Epoche der Romantik entdeckten dann hierzulande beispielsweise E.T.A Hoffmann und Tieck die Märchen wieder, die Kunstmärchen entstanden. Auch in Russland gab es diese Entwicklung: Bedeutende romantische Schriftsteller wie Vasilij Žukovskij (1783-1852), Aleksandr Puškin (1799-1837) und Petr Eršov (1815-1869) hatten ebenfalls Märchenthemen aufgegriffen und als Dichtung von weltliterarischer Bedeutung verbreitet.

Museumspädagoge Philipp Albrecht im historischen Weihnachtszimmer um 1900. Foto: Ulrike Kern

Das wundervolle Thema russische Märchen war als diesjährige Weihnachtsausstellung im Jenaer Romantikerhaus vorgesehen. Nun hängt die Schau „Hinter dreimal neun Ländern...“ – eine aufwendig und liebevoll zusammengestellte Leihgabe der Brüder-Grimm-Gesellschaft in Kassel, doch niemand kann sie aufgrund der Corona-Pandemie sehen.

„Wir sind auf bessere Zeiten vorbereitet, haben auch wie jedes Jahr unser historisches Weihnachtszimmer um 1900 wieder eingerichtet“, so Ulf Häder, der Leiter des Romantikerhauses. Ursprünglich war die Ausstellung bis 28. Februar geplant, vielleicht kann sie verlängert werden. Verdient hätte sie es allemal, gesehen zu werden.

Gezeigt wird in circa 60 Bildexponaten, Objekten und Informationstexten ein Querschnitt durch die volkstümliche und literarische Tradition des Märchens in Russland und deren herrliche Illustrationen vom dummen Ivan, der Zarenfamilie oder der Hexe Baba Jaga.

Viele Märchen erschließen sich in der Ausstellung auch ohne Kenntnis der russischen Sprache. Weil in dem armen, bäuerlich geprägten Land bis ins 20. Jahrhundert viele Menschen nicht lesen konnten, waren Bilderbögen, sogenannte „Lubki“, weit verbreitet, die die Märchen in bunten Szenenfolgen darstellen. Auch die sind in der Ausstellung zu sehen, ebenso wie die vielen wunderbaren Illustrationen aus der Zeit des Jugendstils mit den typischen Ornamenten-Schmuckbänden.

„Wir hoffen, dass die wundervollen Illustrationen Lust darauf machen, die russischen Märchen selbst zu entdecken“, so Ulf Häder. Als kleinen Vorgeschmack werden Mitarbeiter des Romantikerhauses vier kurze russischen Märchen in einem Videofilm vorlesen – in Kürze auch über die Internetseite des Romantikerhauses.