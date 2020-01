Greizer Besessenheitsmedien in Berlin

„Viel Vergnügen und Entspannung“ wünscht uns eine unverbindlich freundliche Frauenstimme. Dann beginnt das Theater. Oder vielmehr beginnt das Theater, sich aufzulösen im: Totentanz. Einmal taucht das gleichnamige Stück August Strindbergs als altes Plakat auf.

„Der große Gammel“ heißt dieser Experimentalfilm. Susann Maria Hempel setzte darin 2013 dem zwei Jahre zuvor abgerissenen Theater ihrer Heimatstadt Greiz ein sich selbst zerstörendes Denkmal. Sie hielt die verlassenen Räume und Säle des 1892 erbauten Hauses auf Diafilm fest und filmte später den mittels Chemie und Schimmel provozierten Zerfall dieser Bilder.

Sich lösende und verformende Teilchen wirbeln herum wie deformierte Erinnerungen. Dazu blickt der Gesang eines Männerchores wehmütig „auf die Heimat mit Wiesen und Auen, auf das weite, das blühende Land.“ Am Ende ist da kein Ort mehr, nirgends.

Hempel erhielt HAP-Grieshaber-Preis der VG Bild-Kunst

Diesen mehrfach preisgekrönten Film kann man sich derzeit in Berlin anschauen, beim Deutschen Künstlerbund (den Harry Graf Kessler einst, 1903, in Weimar initiierte). Er ist Teil einer Werkschau, die derart „außerordentliche künstlerische Leistungen“ würdigt. Hempel nämlich ist jüngste Trägerin des seit 1999 vergebenen und mit 25.000 Euro dotierten HAP-Grieshaber-Preises der VG Bild-Kunst.

Susann Maria Hempel, 1983 in Greiz geboren, war zunächst Schauspielerin und studierte bis 2011 an der Bauhaus-Universität Weimar Mediengestaltung. Foto: Karsten Schaarschmidt

Susann Maria Hempel, Jahrgang 1983, war einst eine bemerkenswerte junge Schauspielerin in der Gruppe „Theaterhaus Weimar“. Dann studierte sie Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität und kehrte schließlich nach Greiz zurück.

Dort widmet sie sich in Filmen und Hörspielen seitdem gleichsam verschwindenden Spuren einer einst blühenden Stadtlandschaft. Mit ihrer Kunst, die deutschlandweit Anerkennung findet, wurde sie sozusagen zur Orts- und einer Ostchronistin im eigenen Auftrag.

„Besessenheitsmedien“ nennt sich ihre Berliner Ausstellung. Das mag von eigener Besessenheit sprechen, der Zerstörung von Heimat und Erinnerung nachzuspüren. Aber es befragt, in eigenwilligen Vanitas-Motiven, auch das morbide besessene Festhalten an entschwundener Vergangenheit.

„Das is‘ das Rest meines Lebens, das weeß isch ganz genau“, sagt eine Stimme im Animationsfilm „Sieben Mal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen“ von 2014. Und sie hat das Gefühl: „Na, das kann ja een Scheiß werd’n!“ Hier kann sich jemand nur noch um sich selbst drehen, ohne Erinnerung (nach Gedächtnisverlust), ohne Perspektive.

Dieser Film in Spieluhr-und-Puppenstuben-Ästhetik gehört zu einem Miniatur-Universum, aus dem auch in Hörspielen einer spricht, der der Welt abhanden kam. Es geht um Missbrauchserfahrungen, um eine Zeit im DDR-Knast und einen an den Tod verlorenen Freund.

Das Hörspiel des Jahres

Hempel hat lange mit ihm gesprochen und spricht nun ihn in ihren Arbeiten nach. Dieses halt- und hilflose Kreisen um die eigene Opferrolle, dieses Selbstgespräch mit verteilten Rollen findet sich auch wieder in „Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen“. Dafür erhielt Hempel 2019 den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden, die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste kürte die Arbeit zum Hörspiel des Jahres.

„Die Zeit ist stehengeblieben, es ändert sich nichts mehr“, wird der tote Freund Thomas in einer Fassung auf Langspielplatte zitiert. In diese Zeit begibt sich Hempel empathisch, aber nicht ironiefrei hinein. Sie erschafft filmisch und/oder akustisch animierte Theaterräume des Stillstandes und der Stille. Sie verschafft uns ungewöhnliche Perspektiven auf die Perspektivlosigkeit.

Und sie erzählt, so melancholisch wie bitterböse, vom sterbenden Leben wie vom lebendigen Tod. Maden, Federn und Vogelkadaver bevölkern im Film „Die Fliegen (The Birds II)“ von 2011 eine verlassene Rumpelbude: zur Musik des Komponisten Oskar Sala aus Greiz, dessen elektronische Klänge Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ begleiteten. Aus der Vogel- machte Hempel eine Fliegenperspektive. Hier wie fast überall verkleinert sie die Welt und vergrößert unseren Blick darauf.

Susann Maria Hempel, „Besessenheitsmedien“, bis 21. Februar beim Deutschen Künstlerbund in Berlin-Kreuzberg, Markgrafenstraße 67. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag, 14 bis 18 Uhr.