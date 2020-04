Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Beide gehören nach Gera“: Kunstsammlung sucht Spender für Kauf bedeutender Werke

Dass es gerade jetzt, zu Zeiten der Corona-Krise, die für viele Menschen mit existenziellen Ängsten einher geht, schwierig sein könnte, um Geld für die Kunst zu werben, ist allen Beteiligten bewusst. Und dennoch treten der Verein der Freunde und Förderer der Kunstsammlung Gera/Otto-Dix-Haus und der Kunstverein Gera jetzt an die Öffentlichkeit und bitten kunstinteressierte Bürger um finanzielle Hilfe. Denn die Kunstsammlung Gera hat unlängst ein sehr lukratives Angebot erhalten, zwei für das Geraer Sammlungsprofil überaus bedeutsame Werke aus Privatbesitz ankaufen und sich damit dauerhaft sichern zu können.

Zum einen handelt es sich um die großformatige Zeichnung von Otto Dix (1891-1969) „Mutter und Eva“ von 1935 aus hessischem Privatbesitz. Seit knapp zwei Jahren befindet sich das Werk als Dauerleihgabe bereits im Otto-Dix-Haus Gera. Die Zeichnung ist der sogenannte Karton, eine 1:1-Vorzeichnung mit Kohle auf Papier, Weiß gehöht, für das bekannte gleichnamige Gemälde „Mutter und Eva“, das sich in der Sammlung des Folkwang-Museums in Essen befindet. Die Zeichnung hat eine eindeutige Provenienz und stammt aus familiärem Besitz der Nichte von Otto Dix, die vor einigen Jahren verstarb. Die Zeichnung ist als metaphorisches Doppelbildnis angelegt und entstand in der altmeisterlichen Phase von Dix.

Mit der Zeichnung hat Dix die Bildidee und Komposition des späteren Gemäldes vorbereitet. Sie thematisiert den Kreislauf des Lebens vom Werden und Vergehen an einem persönlichen Familienbild des Malers. Das Blatt zeigt die 72-jährige Mutter des Künstlers Louise Dix mit ihrer dreijährigen Enkelin Eva, Tochter der zwei Jahre jüngeren Schwester von Otto Dix. Durch die klare Gegenüberstellung von Jugend und Alter symbolisiert Otto Dix in dieser Arbeit die Generationenfolge in der Familie sowie den Kreislauf von Anfang und Ende in der Natur.

Kaufangebot ist zeitlich begrenzt

Das Ölgemälde von Karl Weschke „Alter schwarzer Hund an einem grauen Tag“ von 1987/88. Foto: Privatbesitz / Kunstsammlung Gera

Neben Otto Dix gilt Karl Weschke als weiterer bedeutender Künstlersohn Geras und ist ebenfalls Ehrenbürger der Stadt. Vom ihm wurde der Kunstsammlung das Ölgemälde „Alter schwarzer Hund an einem grauen Tag“ aus dem Jahr 1987/88 angeboten. Der 1925 in Gera geborene Künstler thematisiert in seiner Kunst die existenziellen Verhältnisse zwischen Natur, Tier und Mensch. Seine Bilder zeigen vielmals außerordentliche und existenzielle Momente des Überlebenskampfes animalischer Kreaturen und deuten als Metapher sinnbildlich auch auf Zustände der menschlichen Existenz. „Beide Arbeiten gehören unbedingt nach Gera. Die Kaufangebote sind zeitlich begrenzt und sehr fair“, betont der Musiker Albert Zetzsche, selbst Mitglied im Kunstverein, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia Stillmark eine Initialspende überwiesen hat.

Denn die Stadt Gera verfügt über keine Mittel, um diese einmalige Gelegenheit des Erwerbes zu nutzen. Der Freistaat Thüringen hat zwar eine Förderung für den Ankauf beider Werke in Aussicht gestellt – allerdings nur anteilig. Mindestens 30.000 Euro, so Albert Zetzsche, wäre der erforderliche Eigenanteil. Dafür bitten die beiden Vereine die Geraer Bürger um Unterstützung, auch in diesen schwierigen Zeiten des Verzichts im kulturellen Miteinander die Kunst zu unterstützen. Für den November sind ein Benefizkonzert der Kammermusikformation „Ensemble Dix“ sowie eine Kunstauktion im Rathaussaal geplant, um weitere Spenden zu akquirieren. „Auch jeder kleine Betrag hilft uns weiter“, so Albert Zetzsche.

Schon einmal war in Gera ein solcher Spendenaufruf geglückt: Am 4. Dezember 1997, am Abend des 106. Geburtstages von Otto Dix, konnte seine berühmte Darstellung des Heiligen Christophorus mit dem Christuskind offiziell an die Kunstsammlung Gera übergeben werden. Das großformatige Gemälde aus dem Jahr 1939, das einst von einem Brauereibesitzer bei Gera beauftragt wurde, konnte unter anderem durch Spenden von Geraer Bürgern von den Erben angekauft werden.

Spenden an den Verein der Freunde und Förderer der Kunstsammlungen Gera/Otto-Dix-Haus e.V., IBAN: DE78 8305 0000 0000 0116 81, Sparkasse Gera-Greiz. Bitte Verwendungszweck (1. Spende für Ankauf Dix und Weschke, 2. Spende für Ankauf Dix, 3. Spende für Ankauf Weschke) und Adresse angeben für eine Spendenquittung.