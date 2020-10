Die Premiere von Peter Tschaikowskys „Eugen Onegin“ im Meininger Hof in Saalfeld hat gezeigt, wie es möglich ist, auch in Zeiten der Corona-Pandemie anspruchsvolles Musiktheater zu präsentieren.

Die konzertante Aufführung war eine Kooperation mit dem Theater Nordhausen. Bereits dort hatte sich Daniel Klajner für eine Kammerversion der Oper entschieden, in der Puschkin beziehungsweise ein von ihm eingesetzter Erzähler durch die Handlung führt und die wichtigsten Szenen und Arien von einem sechsköpfigen Ensemble gesungen werden. In Nordhausen hatte sie ein Pianist begleitet; in Saalfeld erklang erstmals die Fassung für Kammerensemble (Streicher, drei Holz- und zwei Blechbläser) von Philipp Vandré. Seine transparent instrumentierte kammermusikalische Fassung spielten die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter Oliver Weder mit feinem Gespür für Tschaikowskys Klangsprache. Daniel Klajner, Philipp Vandré und Oliver Weder haben mit dieser Kammerfassung eine stimmige Version gefunden, um Tschaikowskys bekannteste Oper gegenwärtig aufführen zu können. Sehr gelungen ist die Kombination von Erzähl- und Gesangsszenen. Tschaikowskys „Eugen Onegin“ ist kein Musikdrama im Sinne Verdis oder Wagners, er selbst sprach von „Lyrischen Szenen“. In der Saalfelder Aufführung schlüpfte Sven Mattke in die Rolle des Erzählers und fand genau den sprachlichen Gestus, um Puschkins Verse heutigen Zuschauern nahezubringen.

Es war ein ästhetischer Genuss, den Kontrast zwischen der distanzierten, ironischen Figurenzeichnung Puschkins und der musikalischen Identifizierung Tschaikowskys mit seinen Figuren zu erleben. So verknüpfte der „epische Faden“ eine „lyrische Szenenfolge“.

Amelie Petrich sang mit schönem lyrischem Sopran die Tatjana, die Onegin in einem langen Brief ihre Liebe gesteht und von diesem zurückgewiesen wird. Sie verkörperte mit großer stimmlicher Intensität sowohl das junge Mädchen als auch die reife Frau, die im dritten Akt Onegin noch immer liebt, als Gattin des Fürsten Gremin jedoch zurückweist.

Ähnlich nah wie Tatjana stand Tschaikowsky die Figur des Dichters Lenski, der in Olga, Tatjanas Schwester, „unsterblich“ verliebt ist. Als Onegin mit Olga zu flirten beginnt, fordert Lenski ihn zum Duell und wird von Onegin erschossen. Kyounghan Seo verlieh dem schwärmerischen Poeten mit seinem lyrischen Tenor vor allem in der großen Arie des zweiten Akts starken Ausdruck. Carolin Schumann sang mit schlankem Mezzo die lebenslustige Olga. Funda Asena Aktop hinterließ mit ihrer vollen, wohltönenden Altstimme in den wenigen Auftritten als Larina und als Tatjanas Kinderfrau Filipjewna einen starken Eindruck. Thomas Kohl überzeugte mit profundem Bass als Fürst Gremin.

Philipp Franke sang mit charaktervollem Bariton den „Onegin“, spielte überzeugend dessen Larmoyanz und Herzenskälte, aber auch das Getrieben-Sein im letzten Akt. Als er Tatjana in der Schlussszene seine Liebe gesteht, tut er es mit der Melodie aus deren Briefszene. Gefühle aus zweiter Hand. Vorbei …

Eine rundum gelungene Aufführung, auf Deutsch gesungen, in einer überzeugenden Regiekonzeption und einer subtilen, sängerfreundlichen Kammermusikfassung, die hoffentlich bald von anderen Theatern übernommen wird!

Weitere Aufführungen: 13. Oktober, 20. Oktober und 8. November jeweils 15 Uhr