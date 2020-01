Heino, Otto und der Henssler: Veranstaltungshöhepunkte in Jena und Gera

Dieter Nuhr: Mit seinem Comedy-Programm „Kein Scherz!“ möchte sich Dieter Nuhr dem Zeitgeist dauerhafter Empörung entgegenstellen. (Fr., 24. April, 20 Uhr)

Kaya Yanar: In „Ausrasten für Anfänger“ zeigt Komiker Kaya Yanar, wie man mit Stil, Eleganz und vor allem mit Humor aus der Haut fahren kann. (Do., 7. Mai, 20 Uhr)

Chris Tall: „Schönheit braucht Platz!“ heißt das dritte Programm von curvy Comedian Chris Tall. Darin seziert er selbsterlebte Geschichten und zieht sich und alle Beteiligten durch den Kakao. (Sa., 16. Mai, 20 Uhr)

Uwe Steimle und Helmut Schleich: Die Kabarettisten Uwe Steimle und Helmut Schleich laden zum bayerisch-sächsischen Freundschaftsabend „Mir san mir… und mir ooch!“. (Fr., 2. Oktober, 19.30 Uhr)

Heino: Auf der Tournee „Heino goes Klassik“ präsentiert der Sänger die gesamte Palette seines Schaffens: altbekannte und neue Hits, aber auch Klassiker von Brahms, Beethoven, Schubert und Tschaikowsky. (Fr., 9. Oktober, 20 Uhr)

Paul Panzer: Er gibt homovolle Einblicke in seine „Midlife-Crisis“. Die Kinder sind erwachsen, die Frau auf Weltreise, da heißt es für den Comedian plötzlich: Kleiner Mann – was nun? (Fr., 23. Oktober, 20 Uhr)

Der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner spricht im November in Gera über die Besteigung des Nanga Parbats, seinen „Schicksalsberg“. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Reinhold Messner: In seinem neuesten Vortrag „Nanga Parbat – Mein Schicksalsberg“ erzählt Bergsteiger Reinhold Messner von der Tragödie seines Lebens – von der Besteigung des Nanga Parbats, an dem er beim Abstieg seinen Bruder Günther verlor. (Mo., 23. November, 20 Uhr)

Clubzentrum Comma Gera

Thomas Thieme und Frank Quilitzsch: Der Weimarer Schauspieler Thomas Thieme und der Thüringer Feuilletonist Frank Quilitzsch lesen aus ihrem Buch „Ich Hoeneß Kohl“. Anschließend plaudern sie über Thiemes Film- und Theaterrollen. (Fr., 13. März, 20 Uhr)

Andrea Sawatzki: Beim Geraer Bücherfrühling liest Andrea Sawatzki aus „Andere machen das beruflich“, ihr viertes Buch über die Familie Bundschuh. (Sa., 9. Mai, 20 Uhr)

Sparkassen-Arena Jena

Martin Rütter: Der „Anwalt der Hunde“ Martin Rütter räumt in seinem Programm „Freispruch!“ mit dem Mythos des notorischen Problemvierbeiners auf. (Fr., 14. Februar, 20 Uhr)

Mario Barth: In „Männer sind faul, sagen die Frauen“ berichtet Comedian Mario Barth von Alltagssituationen mit Freundin, Nichte und Mutter. (Sa., 29. Februar, 19 Uhr)



4. Jenaer Fight Night: Dieser Abend bietet mehr als zehn Kämpfe im Kickboxen und klassischen Boxen – Amateur- wie hochkarätige Profikämpfe. Mit dabei: die Lokalmatadore des Kickboxteams Kalisch. (Sa., 21. März, 19 Uhr)



Ralf Schmitz: In „Schmitzeljagd“ stellt Komiker Ralf Schmitz unter anderem seine neue vierpfotige Mitbewohnerin Hildegard vor, die bei ihm zu Hause das Zepter übernommen hat. (Sa., 4. April, 20 Uhr)



Harlem Globetrotters: Sie sind weltbekannt für furiose Tricks, Ball-Artistik und Slapstick – die Basketballspieler der Harlem Globetrotters aus den USA. (So., 26. April, 18 Uhr)

TV-Koch Steffen Henssler wird live in Jena kochen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Steffen Henssler: Mit neuen Rezepten, die er live auf der Bühne zubereitet, nimmt TV-Kochprofi Steffen Henssler die Zuschauer mit auf kulinarische Reise. (Fr., 15. Mai, 20 Uhr)

F-Haus Jena

Night Wash: Mit über 200 Live-Terminen pro Jahr ist Night Wash die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. In Jena treten Der Storb, Timon Krause, Ivan Thieme und Cüneyt Akan auf. (Fr., 20. März, 20 Uhr)



Subway To Sally: Nach fünf Jahren Schaffenspause erreichten Subway To Sally 2019 mit ihrem Studioalbum „Hey!“ direkt die Top 5 der Albumcharts. Im F-Haus kann man die Songs live erleben. (Fr., 17. April, 20 Uhr)



Mark Benecke: Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe und Spezialist für Insektenkunde erzählt aus seiner Arbeitswelt, in der Maden Mörder entlarven. (Mi., 9. September, 19.30 Uhr)



Der Postillon: Der Postillon ist eine beliebte satirische Website. Seit geraumer Zeit werden die Texte auch live präsentiert. (Fr., 20. November, 20 Uhr)

Volkshaus Jena

Hagen Rether: „Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“, meint Hagen Rether. In seinem „Kabarett mit Klavier“ unterbreitet er dem Publikum ein Mitdenkangebot. (Fr., 16. Oktober, 20 Uhr)

Volksbad Jena

René Marik: Mit seinem Maulwurf mit Sprachfehler wurde Ex-Theaterhaus-Schauspieler René Marik bundesweit bekannt. Nun stellt der Puppenspieler in Jena seinen autobiografisch geprägten Roman „Wie einmal ein Bagger auf mich fiel“ vor. (Sa., 18. Januar, 20 Uhr)

Schauspielerin Katrin Sass wird in Jena mit einem Liederabend auftreten. Foto: Britta Pedersen / dpa



Katrin Sass: In ihrem Liederabend „So oder so ist das Leben“ wirft Schauspielerin Katrin Sass einen schonungslosen Blick auf sich selbst, auf die DDR, aber auch auf das, was nach dem Fall der Mauer aus dem euphorischen Aufbruch geworden ist. (Do., 14. Mai, 20 Uhr)

Fuchsturm Jena

Bernd-Lutz Lange: Kabarettist Bernd-Lutz Lange rechnet als selbst ernanntes Auslaufmodell mit dem Zeitgeist ab. (Fr., 28. Februar, 20 Uhr)



Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer: Vor der Wende standen sie auf verschiedenen Seiten: Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer. In einem sehr persönlichen Gespräch erinnern sich beide an ein verschwundenes Land. (Fr., 6. März, 20 Uhr)

Vorschau auf 2021

Eckart von Hirschhausen: In seinem Programm „Endlich!“ widmet sich der Kabarettist und Arzt Eckart von Hirschhausen der Zeit. Warum wollen zum Beispiel alle alt werden, aber keiner alt sein? (Di., 9. März 2021, 20 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Gera)



Otto Waalkes: Komikerlegende Otto kommt im nächsten Jahr nach Jena (Fr., 16. April 2021, 20.07 Uhr, Sparkassen-Arena) und Gera (Mo., 1. November 2021, 20.07 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum).





Karten für viele der Veranstaltungen gibt es bereits jetzt in den Vorverkaufsstellen des Ticketshops Thüringen sowie unter Telefon (0361) 227 5 227 und im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de.