Jena. „Die zweite Hälfte des Lebens ist die bessere“: Komiker Eckart von Hirschhausen war zu Gast in der Sparkassen-Arena in Jena.

Hirschhausen unterhält in Jena mit Gags übers Alter

Eckart von Hirschhausen hat inzwischen die 50 hinter sich gelassen, aber das macht dem Arzt der Nation nichts aus. „Man hat nur dann ein Problem, wenn man nicht 50 wird“, erklärt er schelmisch am Mittwochabend in der Jenaer Sparkassen-Arena. Nach dem Besuch eines von ihm unterstützten Clownsprojektes am Jenaer Uni-Klinikum und einer Vorlesung an der medizinischen Fakultät präsentiert er am Abend noch sein aktuelles Programm „Endlich!“ in der Saalestadt.

Es geht um die Zeit – die Lebenszeit. Etwa darum, wie wir sie verlängern könnten. „Lassen Sie weg, was sie verkürzt“, rät von Hirschhausen, wie das Rauchen oder das Couch-Potato-Dasein. Er habe sich extra angewöhnt mobil zu telefonieren, sagt er, während er mit dem Handy am Ohr demonstrativ die Bühne abläuft. Von Botox hält er nichts: „Das macht fünf Jahre jünger und 30 IQ-Punkte dümmer.“ Dennoch sagten sich viele: Das ist es mir wert.

Zufriedenheit ist bei 65- bis 80-Jährigen am größten

Der Mix aus medizinischen Fakten, Lebensweisheiten und Gags ist Hirschhausens Spezialität. Der Mensch möchte heute glücklich und gesund altern. Insofern trifft er allerorts auf ein dankbares Publikum. Sätze wie „Die zweite Hälfte des Lebens ist die bessere“, untersetzt vom Glücksdiagramm, das die größte Zufriedenheit bei den 65- bis 80-Jährigen anzeigt, nehmen den jüngeren Zuschauern die Angst vorm Alter und sind für die älteren Gäste wohltuende Selbstbestätigung. Natürlich hat von Hirschhausen auch noch ein Rezept zur Hand: „Am glücklichsten sind die, die in der Gegenwart leben.“

Manchem Gast sind seine Gesangseinlagen und allzu belehrenden Passagen etwas zu viel, aber der Komiker versteht es immer wieder, mit gut platzierten Gags die Stimmung aufzulockern. Gänzlich unumstritten sind seine Witze übers Alter, wenn er etwa den Wunsch einer 80-Jährigen zitiert: „Oben klar und unten dicht – mehr will ich nicht.“ Oder wenn er die Unzulänglichkeiten des Alters auf die Schippe nimmt: „Mit drei ist es ein Erfolg, wenn man nicht mehr ins Bett macht; mit 93 wieder.“

Weitere Thüringer Gastspiele von Eckart von Hirschhausen: am 18.3.2020 in der Messehalle Erfurt, am 5.10.2020 in der Weimarhalle Weimar und am 9.3.2021 im Kultur- und Kongresszentrum Gera