Der Motor für „Brehms Welt“

Seit zehn Jahren im Amt: Der emeritierte Biologieprofessor Jochen Süss übernahm 2012 die Leitung des Museums und initiierte die vollständige Sanierung und Neukonzeption von „Brehms Welt“ in Renthendorf.

Renthendorf. Seit zehn Jahren im Amt: Der emeritierte Biologieprofessor Jochen Süss übernahm 2012 die Leitung des Museums und initiierte die vollständige Sanierung und Neukonzeption

Für Jochen Süss (75) scheint gerade die „Zeit der Ernte“ gekommen, wie er sagt. Nicht nur, dass das Museum „Brehms Welt“ in Renthendorf (Saale-Holzland-Kreis) im Juli dieses Jahres mit dem Thüringischen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet und damit das beispielhafte Engagement bei der denkmalgerechten Sanierung des Hauses und die Entwicklung zum interaktiven Museum gewürdigt wurden. Obendrein erhielt er selbst im März das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Für seinen Einsatz zur Erhaltung des Andenkens an den „Vogelpastor“ Christian Ludwig und seinen Sohn, den „Tiervater“ Alfred Edmund Brehm. Für die Vermittlung der Brehmschen Gedanken über die Natur erfolgte nun auch noch die Eintragung als Immaterielles Kulturgut.

Zehn Jahre als Museumsleiter vergingen wie im Flug

Seit genau zehn Jahren hat Jochen Süss nun die Leitung des Museums inne – „zehn Jahre, die wie im Flug vergangen sind, mich viele Nerven gekostet, auch Neider und Gegenspieler auf den Plan gerufen haben, zum Glück aber viel, viel mehr Unterstützer. Die aber auch ungeheuer aufregend, konstruktiv, beflügelnd und voller Herausforderungen gewesen sind“.

Mit Fug und Recht darf behauptet werden, dass es das Gebäude und die neue Ausstellung „Brehms Welt“ ohne Jochen Süss nicht geben würde. Er war und ist der Motor des gesamten Erinnerungsortes, der Geldeintreiber, der Macher, das Aushängeschild.

Als Süss im September 2012 als neuer Leiter ins Amt gehoben wurde, war der bauliche Zustand des Gebäudes desolat. Die Mauern mit Rissen, der Keller voll Schlamm, im ganzen Haus Modergeruch. Der letzte Brehm-Erbe hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg samt Inventar der Gemeinde überlassen, die eine viel besuchte Gedenkstätte einrichtete und lange mit viel Mühe erhielt. Doch 2012 war die Gemeinde finanziell überfordert, die Schäden durch Reparaturen nicht mehr zu beherrschen und das Haus deshalb seit Mai geschlossen.

Süss, damals 65 Jahre alt und gerade Pensionär, obendrein als Bürgermeister von Lippersdorf-Erdmannsdorf auch Kommunalpolitiker, stürzt sich in die neue Aufgabe. Er wusste, welch großes Erbe es zu bewahren galt. Der Durchbruch gelang ihm mit der Hermann-Reemtsma-Stiftung, die vier Jahre lang die Eigenanteile übernahm, die Süss brauchte, um öffentliche Fördermittel zu beantragen. Eine Million Euro werden in diesen ersten vier Jahren im Brehm-Wohnhaus verbaut, das Gebäude statisch gesichert, vom Dach bis weit unter die Grundmauern auf trockene Füße gestellt, neue Sanitäranlagen und Haustechnik installiert und eine moderne Pellets-Heizung eingebaut. Als „ehrenamtlicher Bauleiter“ überwacht er jahrelang die Baustelle – außen wie auch innen, wo alles aufs Feinste und originalgetreu saniert, restauriert und gesichert wird. Nach achteinhalb Jahren Bauzeit, nach 1,8 Millionen Euro, die in das Gebäude und Außenanlagen flossen, und weiteren 620.000 Euro für die neue Ausstellung konnte im August 2020 wiedereröffnet werden. Viele Förderer halfen dabei, darunter die Thüringische Landesregierung und die Sparkassen.

Doch es geht Jochen Süss nicht nur um die Bausubstanz, sondern auch um die mehr als 2300 erhaltenen Dokumente und Handschriften aus Brehms Bibliothek. Wieder findet er Wege, Geld und Spenden zu akquirieren und 250 Bücher und sämtliche Autografen restaurieren zu lassen. „Das ist für die Ewigkeit“, freut er sich über das gelungene Projekt, das Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird. „Auch das wird die moderne Brehm-Forschung beflügeln.“

Sein nächstes Vorhaben ist unterdessen schon angelaufen. Denn für die kostbaren Buchbestände aus dem Hause Brehm, die derzeit im Kreisarchiv in Camburg lagern, will Süss eine Bibliothek bauen – samt hochmodernem Multifunktionsgebäude. Bauherr und Eigentümer ist die Gemeinde. 1,7 Millionen Euro Fördermittel haben Bund und Land bereits bereitgestellt. Bis Ende 2023 soll der Bau in unmittelbarerer Nachbarschaft des sanierten Brehm-Hauses stehen.

rrichtet wird der Neubau übrigens auf genau jenem Areal, auf dem sich zu Lebzeiten des Tierforschers Alfred Brehm ein scheunenartiges Gebäude befand. Der alte Grundriss – 28 Meter lang, sechs Meter breit – bleibt also erhalten, nur äußerlich entspricht der Bau dem Zeitgeist, ordnet sich aber dem Brehm-Haus unter.

Auf den rund 350 Quadratmetern Nutzfläche will man die Brehm-Bibliothek mit etwa 13.000 Büchern, Zeitschriften und anderen Publikationen, Depot, Tagungsraum sowie Ticketshop und Gastronomie unterbringen – und das Gebäude auch für Menschen mit Einschränkungen erschließen. Und dann, so schaut Jochen Süss noch weiter in die Zukunft, ist da ja noch das alte Pfarrhaus, was er ebenfalls noch sanieren möchte.

Was Süss bei der Rückschau auf die zehn Jahre allerdings sehr wichtig ist: „Ohne die kluge und sehr ambitionierte Arbeit unseres kleinen ,Brehm-Teams‘ und unsere 2017 gegründete Brehm-Stiftung sowie die Unterstützung des Förderkreises Brehm e.V. wäre das alles nicht zu bewältigen gewesen.“