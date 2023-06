Festwochen zum 100-jährigen Bestehen des Schleizer Dreiecks starten

Schleiz. Ein Blick auf die ersten Höhepunkte zum Jubiläum des Schleizer Dreiecks. Für das Klub-Leserfest unserer Zeitung mit kostenfreiem Eintritt am 10. Juni gibt es noch einige wenige Tickets.

Vor 100 Jahren lieferten sich Motorräder und Automobile erste Rennen auf dem Schleier Dreieck. Zum Jubiläum haben die Stadt, der örtliche Motorsportclub und Partner vom 2. bis 18. Juni ein mehrwöchiges Festprogramm zusammengestellt. Los geht’s heute mit dem 3. Thüringer Motorsport-Meeting: Bis Sonntag, 4. Juni, gastiert wieder einmal mit der International Road Racing Championship (IRRC) die inoffizielle Europameisterschaft der Straßenmotorradrennfahrer in Schleiz. Die Klassen Superbike (1000 Kubikzentimeter) und Supersport (600) tragen jeweils am Sonntag zwei Läufe aus. Innerhalb des Rennwochenendes werden auch die Sieger der Sidecar Trophy sowie weiterer Klassen ermittelt.

Kostenloses Angebot für Klub-Mitglieder

Absoluter Höhepunkt der Festwochen ist das eigentliche Geburtstagswochenende am 10. und 11. Juni. Die Stadt Schleiz richtet an diesen zwei Tagen eine große historische Renn-Veranstaltung aus. Am Samstag, 10. Juni, lädt zudem unsere Zeitung zum Klub-Leserfest mit einigen Rennlegenden ein. Klub-Mitglieder können sich mit ihrer Abo-Nummer unter www.otz.de/motor anmelden und erhalten kostenfreien Eintritt für sich und eine Begleitperson. Noch sind wenige Tickets dafür erhältlich.

Am Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr stellen erst einmal Jan und Jürgen Müller ihr Buch „100 Jahre Schleizer Dreieck: Die andere(n) Geschichte(n) einer sagenhaften Rennstrecke“ in der Gaststätte Seng vor. Am Mittwoch, 7. Juni, 20 Uhr wird ein Vortragsabend in der Wisentahalle die Schleizer Rennhistorie beleuchten. Am Donnerstag, 8. Juni, wird das alte Open-Air-Kino an der Rennstrecke wiederbelebt: Die Veranstaltung startet 16 Uhr mit Kinderprogramm und dem Film „Cars 2“. Um 19.30 Uhr werden historische Aufnahmen vom Schleizer Dreieck gezeigt, ab 21 Uhr dann der Motorsportfilm „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“.

