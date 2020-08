Die Künstler Sven Schmidt, Peter Oehler und Winfried Wunderlich (von rechts) präsentieren Arbeiten von mehr als 20 Nürnberger Kollegen in Gera.

Neue Ausstellung in Geraer Galerie M1: Die Furcht vor der Ansteckung

In der Corona-Krise wurden schon vielfach Parallelen zu vergangenen Pandemien wie der Pest oder der Spanischen Grippe gezogen. Doch selten wurden sie so auf den Punkt gebracht wie in Frank Gerald Hegewalds dreiteiliger Bilderreihe „Social Distancing“. Im Zentrum steht ein Gasmasken tragender Soldat mit Stahlhelm, der den Betrachter frontal anstarrt. Zur Linken hängt das Bild eines Pestarztes mit Schnabelmaske, zur rechten der Kopf einer Frau mit Mundschutz. Die drei kleinen Drucke scheinen die geballte menschliche Furcht vor Ansteckung zu bündeln.