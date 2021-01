Neuer Roman erzählt vom Schicksal einer Thüringer Spielzeugdynastie

Kati Naumann, Ehefrau von Prinzen Sänger Tobias Künzel, bei einem Ausflug in den Thüringer Wald.

Eva Langbein ist Nachfahrin einer traditionsreichen Spielzeug-Unternehmerfamilie aus Sonneberg. Doch die Firma existiert nicht mehr. Nach der Wende erhielt die Familie zwar die einst zwangsverstaatlichte Fabrik zurück. Aber unter den neuen Marktbedingungen ging sie schnell Konkurs, wie viele Spielzeugfirmen in der Region. Als Eva jedoch eine wertvolle Langbein-Puppe im Internet ersteigert, bringt sie so die verstrittenen Erben wieder zusammen. Gemeinsam räumen sie das Haus der Großeltern aus und vertiefen sich dabei in die Familiengeschichte...

Die Sonneberger Spielzeugtradition steht im Zentrum von Kati Naumanns Roman „Wo wir Kinder waren“. Das rund 400-seitige Buch ist das zweite, das die Frau von Prinzen-Sänger Tobias Künzel der Südthüringer Gegend widmet. Naumann verbrachte selbst große Teile ihrer Kindheit in Sonneberg. Vater und Mutter waren beruflich oft unterwegs, so dass sie viel Zeit bei den Großeltern im Thüringer Wald verbrachte.

Das in Sonneberg verfasste Buch enthält autobiografische Bezüge

Wie die Protagonisten ihrer Geschichte besaß auch Naumanns Familie eine Puppenfabrik. Allerdings gab sie das Unternehmen nach dem Ersten Weltkrieg auf, nachdem sie die Söhne durch den Krieg verloren hatte. Die Fabrik, die im Garten der Familie stand, diente als Vorbild für den Roman.

Zudem stützte sich Naumann auf das Familienarchiv der Eltern, historische Dokumente sowie Gespräche, etwa mit Spielzeugunternehmern aus der Region. Sie führen heute in kleinen Manufakturen die Tradition ihrer Vorfahren fort. Ein großer Teil des autobiografisch inspirierten Romans entstand in Sonneberg, der einstigen Weltspielwarenstadt. Die Leipziger Autorin hatte sich dorthin zurückgezogen.

Kati Naumann erzählt die wechselvolle Familiengeschichte stellvertretend für die wenigen Südthüringer Familienbetriebe, die bis heute das Handwerk hochhalten. Gegründet in der Kaiserzeit als Hauswerkstatt, erlebt ihre fiktive Firma Langbein ihren Höhepunkt in der Weimarer Republik und übersteht zwei Weltkriege. 1972 wird sie zwangsenteignet und geht nach der Wiedervereinigung kläglich unter, bis Eva Langbein einen Neustart plant...

Kinderprojekt mit Ehemann Tobias Künzel

Schriftstellerin wollte Kati Naumann schon immer werden. Doch die Eltern rieten zu einem solideren Beruf. Also studiert sie Museologie und arbeitet in verschiedenen Leipziger Museen. Dem Schreiben widmet sie sich nebenbei. 1997 wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Damals entwickelt sie mit ihrem Mann, Tobias Künzel, die Rockoper „Elixier“. Naumann schreibt das Textbuch, Künzel die Musik.

Auch bei der Kinderhörspiel-Reihe „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ arbeitet das Paar regelmäßig zusammen. Während Naumann die Geschichten schreibt, liegt die Produktion in den Händen des Sängers. Zugleich spricht er den mies gelaunten Regenwurm Schorsch.

Neben Romanen verfasst die 58-Jährige auch Hör- und Drehbücher fürs Radio und Fernsehen. Darüber hinaus ist sie Autorin der Kosmos-Kinderbuchreihe „Niemals den roten Knopf drücken“.

Kati Naumann: Wo wir Kinder waren. Harper-Collins-Verlag, Hamburg, 416 Seiten, 20 Euro