Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkgärtnerei im Fürstlich Greizer Park wird saniert

Die Parkgärtnerei im Fürstlich Greizer Park wird in den nächsten Jahren mit rund 6,9 Millionen Euro saniert. Das teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Montag mit. Nach aufwendigen Untersuchungen und Planungen wird bereits seit September sichtbar an dem Gebäude gearbeitet. Die Finanzierung erfolgt zum Teil mit Mitteln aus dem Bundesprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013.

Das im Jahre 1779 als Orangerie errichtete Gebäude erlebte im Laufe der Zeit der Stiftung zufolge eine wechselvolle Geschichte. Zunächst diente es als Winterquartier für die Kübelpflanzen des Parks. Bereits im 19. Jahrhundert kam es zu baulichen Veränderungen an der Tragkonstruktion. Der östliche Gebäudeteil beherbergte ab 1835 als städtisches Theater, später dann ein Baumagazin.

Starke Schäden durchdie Flutkatastrophe 2013

Im 20. Jahrhundert wurde der Bereich bis 1954 wieder als Theater genutzt, im westlichen Teil entstanden Arbeitsräume für die Parkgärtnerei. Das Obergeschoss und teilweise das Dachgeschoss seien zu Wohnungen ausgebaut worden, während die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Parkverwaltung vorbehalten geblieben seien, hieß es.

Nach der Flutkatastrophe 2013, die Fürstlich Greizer Park und auch die Gebäude erheblich geschädigt hatte, waren die Räume der Parkverwaltung praktisch nicht mehr nutzbar, die ohnehin nötige Sanierung wurde unumgänglich.

Das Planungskonzept für die Sanierung sieht nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten nun wieder eine Nutzung durch die Parkverwaltung vor. Dabei soll das äußere Erscheinungsbild dem Orangerie-Bau aus dem 18. Jahrhundert wieder angenähert werden. Hierzu gehört auch die betont symmetrisch gestaltete, repräsentative Südfassade, wofür die Westseite um eine Fensterachse erweitert wurde.

Im östlichen Teil des Erdgeschosses werde ein Kalthaus für die Überwinterung der Kübelpflanzen untergebracht, hieß es. Daran sollen sich nach Westen eine Werkstatt, ein Lager für Gärtnereibedarf und ein Warmhaus zur Anzucht von Pflanzen anschließen. Auch an die Besucher des Parks ist gedacht: Im Erdgeschoss sind Toiletten vorgesehen. Das Kalthaus kann zudem im Sommer für Veranstaltungen genutzt werden. Im Obergeschoss entstehen derweil Arbeitsräume für die Parkverwaltung sowie eine neue Wohnung.

Weitere Informationen zum Fürstlich Greizer Park auf www.thueringerschloesser.de