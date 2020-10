Sandra Hüller spielt Wolfgang Herrndorfs letzten Roman in Jena

Ein Mädchen steht im Garten einer Klapse vor dem Eisentor. Das Tor geht plötzlich auf und sie huscht blitzschnell hinaus und begibt sich auf eine Reise in die Freiheit. Durch Felder, Wälder, Dörfer, entlang der Autobahn. „Die Sterne wandern und ich wandere auch.“

Sie wird fortan mit Anmachen, Übergriffen und Demütigen konfrontiert und hat dem doch nichts entgegen zu setzen außer ihre Furchtlosigkeit. Sie schläft bei Tage im Freien, läuft des Nachts, sinniert über ihr Leben und das Universum. Und sie begegnet anderen Menschen - rätselhaften, durchgeknallten, freundlichen, einem toten Förster, einem taubstummen Jungen, einem alkoholisiertem Pärchen, einem Bauarbeiter, einem schüchternen Blonden, in den sie sich verliebt.

An dem Roman „Bilder deiner großen Liebe“ über die verlorene, verrückte, einsame Hauptfigur Isa, von der wir nicht genau wissen, was aus ihren Erzählungen der Wahrheit entspricht oder Fantasie ist, hat der Autor Wolfgang Herrndorf bis zuletzt gearbeitet. Als er, an einem bösartigen und tödlichen Hirntumor erkrankt, 2013 sein Leben beendete, war diese Roadnovel noch unvollendet und dennoch bereits bemerkenswertes Leseerlebnis. Vieles bleibt fragmentarisch, so wie die Erinnerungen Isas aus ihrem Tagebuch, welches „wie ein 16-Tönner an ihrem Gürtel hängt“.

Robert Koall hat aus dem posthum erschienenen „Bilder deiner großen Liebe“ eine Bühnenfassung geschrieben, die am Dienstag, Mittwoch und nochmals heute Abend im Theaterhaus Jena in der Regie von Tom Schneider als Gastspiel zu erleben ist. Ein verstörend-schöner Nachtgesang auf die Vergänglichkeit des Lebens, aber vor allem eine großartige Performance von Sandra Hüller an der Seite der beiden Musiker Moritz Bossmann und Sandro Tajouri. Die in Suhl geborene Schauspielerin, selbst von 1999-2001 Ensemblemitglied in Jena und viermal zur „Schauspielerin des Jahres“ gewählt, singt und spricht die 14-jährige Isa und zieht dabei alle Register. Sie liefert einen erstklassigen 70-minütigen Monolog ab, wechselt schlagartige zwischen Isas Gefühlszuständen, redet, singt und tanzt sich in Ekstase und zeigt überzeugend eine am Rande des Wahnsinns stehende junge Frau: „Isabelle, „Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles andere“. Das alles kommt überzeugend und ohne viel Schnickschnack auf die Bühne. Es reichen ein Mikrofon, Sessel, ein paar Gummistiefel, ein Haufen Kabelsalat, ein paar Himmelsgebilde und zwei Grünpflanzen als Deko. Große Schauspielkunst und eine Verneigung vor dem Autor.

Heute, 20 Uhr, Theaterhaus Jena