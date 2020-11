Die alten Herzöge in Thüringen, so weiß der Historiker Michael Kirchschlager zu berichten, haben viel härtere Urteile gesprochen, als in den preußischen Provinzen. Bei Mord und Raubmord hieß es für den Verurteilten zumeist: Kopf ab, meist mit der Guillotine oder dem Handbeil. Gnadengesuche an die Herzöge wurden gewöhnlich abgelehnt.

Deshalb enden auch die ersten acht Mordfälle in dem neuen Buch „Blutspur durch Thüringen“, das Michael Kirchschlager im gleichnamigen Arnstädter Verlag gerade herausgebracht hat, mit der Todesstrafe. Von 1884 beginnend hat der Verleger gemeinsam mit zwölf Autoren, Kriminalisten, Historikern und Gerichtsreportern 33 Fälle zusammengetragen. Und die reichen nicht nur von der Vergangenheit bis zu aktuellen Ereignissen der Gegenwart, sondern sind auch quer durch ganz Thüringen angesiedelt: „Denn selbst in dem kleinsten Ort, wie beispielsweise Rengelrode oder Unterellen, lauerte das Verbrechen.“

Kleines Mädchen musste wegen zehn Mark sterben

Archivfoto: Fallschwert in Weimar, Gefängnishof, um 1935, Sammlung Wolfgang Krüger, Celle aus dem Buch "Blutspur in Thüringen" vom Verlag Kirchschlager aus Arnstadt. Foto: Wolfgang Krüger, Celle

Michael Kirchschlager hat sich diesmal Hans Thiers, Kriminalrat a.D. aus Gera, mit dem er vorher schon vier Bücher veröffentlicht hat, als Mitherausgeber und Autor an die Seite geholt. Gemeinsam haben sie mit den anderen Mitautoren abermals alte Ermittlungsakten, Fotos, Skizzen, Geständnisse und Urteile durchforstet und die Fälle in kurzen Geschichten zusammengefasst. Die Bandbreite reicht von Sexual-, Kindes- oder Raubmord über Mordversuche bis hin zu Banküberfällen und durchzieht sämtliche Gesellschaftsschichten.

So werden in dem Sammelband beispielsweise nochmals der Raubmord an einem kleinen Mädchen in Bucha im Jahre 1931 aufgerollt, das wegen zehn Mark sterben musste, oder der Raubmord an einer älteren Ladenbesitzerin in der Jenaer Wagnergasse, ebenso wie die Geschichte des 71-jährigen Brandstifters aus Olbersleben im Jahre 1939, der sich die Mühe des Getreidedreschens ersparen und lieber die Feuerversicherung kassieren wollte. Das neue Buch erzählt ein Stück Thüringer Kriminal- und Justizgeschichte, die Entwicklung in den Rechtsauffassungen und -praktiken, den Wandel einzelner Verbrechensarten und Tatmotive.

Es sind die regionalen Bezüge, die zumindest die Thüringer Leser dieser Bücher herstellen können, weil sie zum Teil die Tatorte und die örtlichen Gegebenheiten kennen. Und gerade die aus der Neuzeit beigefügten Fälle sind vielen Lesern auch aus der Berichterstattung noch präsent. Beispielsweise der brutale Fall häuslicher Gewalt mit Todesfolge an einem zweieinhalbjährigen Jungen in Erfurt im Jahr 2005. Oder der heimtückische Mord wegen eines Autos in der Plauenschen Straße in Gera 2017.

Fall des Lebensretters aus Gera als aktuellstes Beispiel

Als aktuellstes Beispiel wurde der Fall des Lebensretters Stephan Werner aus Gera mit ins Buch genommen, der im Februar dieses Jahres mutig und selbstlos verhinderte, dass ein Messerangriff auf drei junge Menschen in der Geraer Innenstadt tödlich endete. Und auch die Geschichte des Kriegswaffensammlers Jan S. aus Kahla, der Sprengkapseln nahe Eutersdorf aus der Saale gefischt und in seine Schrankwand gestellt hat wie andere ihre Biergläser, ist nochmals niedergeschrieben wurden.

Sämtliche Lesungen zu diesem Buch haben Hans Thiers und Michael Kirchschlager ins nächste Jahr verschoben. Ihr Buch „Blutspur durch Thüringen“ ist aber bereits im Buchhandel erhältlich.