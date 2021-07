Berlin. Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Hier lesen Sie, welche Gäste am Dienstagabend dabei sind.

Markus Lanz gehört zu den am häufigsten ausgestrahlten Talkshows im deutschen Fernsehen

Lesen Sie hier, welche Gäste am Abend im ZDF bei "Markus Lanz" dabei sind

Politiker, Journalistinnen, Fachleute zu den verschiedensten Themen: Viele – mehr oder weniger – prominente Menschen sind regelmäßig zu Gast in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle Ereignisse, aber greift auch private Themen auf.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Wer am jeweiligen Tag zu Gast in der Sendung ist, veröffentlicht das ZDF jeweils am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind am Dienstag dabei:

Peter Wohlleben, Förster

Petra Bahr, Theologin

Christine Aschenberg-Dugnus, Politikerin (FDP)

Gerhard Scheuch, Biophysiker

Markus Lanz. Foto: Markus Hertrich / dpa

Die Talkshow von Moderator Markus Lanz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Und laut dem Medienexperten Bernd Gäbler verändert sie sich in letzter Zeit: Lanz spricht mit seinen Gästen zunehmend über Politik, statt über seichte Boulevard-Themen. (fmg)

