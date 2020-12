Vorverkaufsstart für Kochberger Sommerfestival

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg hat den Vorverkauf für sein beliebtes Sommerfestival gestartet. So denn kein Lockdown herrscht, soll die Ausgabe 2021„in jedem Fall stattfinden“, kündigt Leiterin Silke Gablenz-Kolakovic an, „entweder im Theater oder wieder auf dem Theaterplatz, wo bei jedem Wetter gespielt wird“. In diesem Jahr hätten Vorstellungen selbst bei neun Grad und Regen stattgefunden. „Und alle Zuschauer sind gekommen“, betont Gablenz-Kolakovic.

Die Kochberger Festspiele präsentieren vom 1. Mai bis 18. September 30 Opern- und Schauspielaufführungen sowie Konzerte. Sie stehen unter dem Motto „Arkadien!“. „Seit der Antike versinnbildlicht das Wunschland Arkadien die Sehnsucht nach der verlorenen Harmonie zwischen Mensch und Natur“, erläutert die Festivalchefin.

Passend zum Thema bietet die obligatorische Neuproduktion eine „Arkadische Minioper“: „Der gefangene Amor oder Die Liebe in Fesseln“ von Giuseppe Scarlatti ist eine Koproduktion mit dem Ensemble „I porporini“.

Eröffnet wird das Festival durch ein Wandelkonzert im Park. Zudem sollen diesjährige Online-Konzerte live wiederholt werden. Beteiligt sind etwa das Arabella-Quartett mit Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden und Musiker der Lautten Compagney Berlin. Erneut auf dem Programm stehen die Oper „Der Apotheker“ von Joseph Haydn und Goethes frühes Lustspiel „Die Mitschuldigen“. Das kleine Theater aus dem 18. Jahrhunderts ist bekannt für die Pflege der historischen Aufführungspraxis.

Der gesamte Spielplan sowie weitere Veranstaltungen stehen im Netz unter: www.liebhabertheater.com