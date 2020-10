Kommentar: Die Störer der Gemeinschaft

Nach dem ersten lauen Anlauf von Corona im Frühjahr dieses Jahres lernt man nun im Herbst erst richtig kennen, was solch eine Pandemie in Staat und Gesellschaft anrichten kann. Die medizinischen Erfahrungen im Umgang mit dem Virus haben nicht verhindern können, dass sich Covid-19 nun plötzlich geradezu explosionsartig ausbreitet. Die Politik ist in weiten Teilen in Panik, wirkt stellenweise hilflos. Was dämmt die Zahl der Infektionen ein? Was muss man verbieten? Was bleibt erlaubt?

Dabei wird immer deutlicher: Der Staat muss Anweisungen erteilen, deren Einhaltung er weder überwachen noch ahnden kann.

Er ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung das einsichtig und damit freiwillig mitmacht. Das tun die meisten auch. Aber zu viele Menschen tun es nicht. Das sind die Störer der Gemeinschaft.

Private Feiern in größerem Rahmen gelten als gute Gelegenheit für das Virus, sich zu verbreiten. Ordnungsämter und Polizei haben nicht den Hauch einer Chance, hier flächendeckend einzuschreiten. Diskussionen, ob das Klingeln der Ordnungsmacht an der Haustür bereits als Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt, ist unnütz. Nur der selbst gewählte Verzicht auf solche Partys dämmt an dieser Stelle Gefahren ein.

Eine weitere Erkenntnis ist, wie unflexibel ganz offensichtlich unsere öffentlichen Verwaltungen sind. Wegen der Störer unserer Gemeinschaft müssen die Gesundheitsämter also haufenweise den Kontakten der Leute hinterhertelefonieren, die mit dem Virus infiziert sind. Die Gesundheitsämter schlagen Alarm, kommen nicht mehr nach. Auch die Unterstützung der Bundeswehr allein hilft da nicht weiter. Und sonst? Welche Prioritäten setzt nun eine Gemeinde- oder Stadtverwaltung in solch einer Ausnahmesituation? Weiter Parksünder aufschreiben oder besser Kontakten hinterhertelefonieren? Ist es in dieser einmaligen Situation wirklich unzumutbar, wenn Bedienstete von Kulturämtern, Rechnungsprüfungsämtern oder den Tourismuszentralen im Dienste der öffentlichen Gesundheit stehen?