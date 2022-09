Leitartikel: Burnout auf Thüringer Arbeitsmarkt verhindern

Ulrike Merkel wirbt für Willkommenskultur in Thüringen.

In fast allen Branchen in Thüringen fehlt es an Fachkräften. Viele Arbeitnehmer sind jetzt schon am Limit. Mit Blick auf die Eintritte ins Rentenalter wird sich die Lage in den kommenden Jahre noch weiter zuspitzen. Wie Arbeitsmarkt-Experten in Bund und Ländern sieht auch der Verband der Wirtschaft Thüringens eine hauptsächliche Lösung in der Zuwanderung von Fachpersonal. Sonst drohen Firmenschließungen, Versorgungsengpässe und Burnout. Das kann niemand wollen. Selbst die größten Ausländerskeptiker nicht. Thüringen benötigt eine bessere Willkommenskultur. Ausländer dürfen nicht nur als Bedrohung wahrgenommen werden. Sie sind auch Chance für die Zukunft.

Die Flüchtlinge zu integrieren ist ein Baustein, reicht aber nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass westlich geprägte Jungfachkräfte in Scharen nach Thüringen kommen, ist aber mehr als gering.

Natürlich dürfen wir unsere eigene Jugend nicht vergessen. Die Lehrberufe müssen wieder einen besseren Ruf genießen, wie sie es in vielen anderen Ländern tun. Zumal unsere duale Ausbildung als beispielhaft gilt. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um auch Lernschwächeren eine Zukunft auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Hierfür braucht man aber Lehrer. Und an denen mangelt es derzeit eklatant. Hier ist die Landesregierung gefragt. Das sollte für Bildungsminister Helmut Holter die größte Herausforderung sein.