Leitartikel: Gewalt gegen Einsatzkräfte

Der Dienst in den Reihen der Feuerwehr ist und bleibt ein risikoreicher. Bei vielen Einsätzen halten die Blauröcke ihren Kopf hin und begeben sich in schwer kalkulierbare Gefahrensituationen. Mit dem unbedingten Willen zu helfen, Leben und Hab und Gut zu retten, setzen sie mitunter ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, wie auch die jüngste Statistik der Feuerwehr-Unfallkasse zeigt.

Ganz ausschließen lassen sich Unfälle bei der Feuerwehr natürlich nie. Doch neben einer guten fachlichen Ausbildung und dem konsequenten Training der mentalen und körperlichen Fitness tragen auch andere Faktoren dazu bei, die Risiken für die Floriansjünger zu minimieren: eine optimale Schutzausrüstung zum Beispiel, aber auch gute Bedingungen in den Gerätehäusern und Stützpunkten.

Gewalt an der Einsatzstelle

Dass da noch immer einiges im Argen liegt und bei Investitionen längst nicht jede Kommune ihrer Feuerwehr den Stellenwert zubilligt, der ihr gebührt, belegen die häufigsten Gründe für Beanstandungen, wenn die Unfallkasse Gebäude und Technik unter die Lupe nimmt: Da sind Tore und Stellplätze zu klein, Verkehrswege zu eng oder nicht existent, da fehlen Abgasabsauganlagen und Sanitäreinrichtungen oder weisen Anlagen Mängel auf. Wenn die Feuerwehrmänner und -frauen nicht ins Fahrzeug klettern können, solange es in der viel zu engen Garage steht, kann das im Ernstfall wertvolle Zeit kosten.

In den vergangenen Jahren ist für die Einsatzkräfte aber noch eine weitere Gefahr hinzugekommen: Gewalt an der Einsatzstelle. Immer häufiger werden Feuerwehrleute beleidigt, bedroht, angerempelt, werden Fahrzeuge und Technik attackiert. Prävention und Deeskalation müssen deshalb in der Ausbildung eine noch größere Rolle spielen. Doch genauso wichtig ist es, dass hohe Strafen jenen, die Feuerwehrleute behindern oder attackieren, nicht nur angedroht werden, sondern auch eine konsequente Strafverfolgung erfolgt. Es ist vor allem der Job von Politik und Justiz, die Feuerwehren vor Gewalt zu schützen.

