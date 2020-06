Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Juniorpartner entscheiden

Die Kurzzeitpräsidentschaft von Thomas Kemmerich hat der FDP geschadet. Die neueste Umfrage sieht sie weit entfernt vom Wiedereinzug in den Landtag. Als kleinste Oppositionspartei wird es schwerfallen, bis zur Neuwahl 2021 Akzente zu setzen und so wieder mehr Wähler zu begeistern.

Die Linke kommt nach wie vor auf starke Umfragewerte, hängt aber weiter von ihren kleinen Koalitionspartnern ab. Entscheidend für den Fortbestand von Rot-Rot-Grün wird sein, wie sich die Juniorpartner SPD und die Grünen in den kommenden Monaten schlagen.

Die CDU scheint unter Fraktionschef Mario Voigt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Dilemma bleibt: Eine Mehrheit vorbei an der Linken wird – wenn überhaupt – nur mit der AfD zu organisieren sein. Diese Hilfe wird die CDU nicht in Anspruch nehmen. Falls also Rot-Rot-Grün 2021 keine Mehrheit erreicht, könnte das Übergangsmodell Tolerierung zur Dauereinrichtung werden.