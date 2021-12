Meine Meinung: Klar machen, wer marschiert

Fabian Klaus über die Protestaktionen in Thüringen.

Sie skandieren „Freiheit“. Sie wähnen sich in einer Diktatur. Die Demonstranten, die auf den Straßen in Thüringen unterwegs sind, verkennen: Sie leben in Freiheit und nicht in einer Diktatur.

Bei allem Respekt: In der aktuellen Lage bleiben Proteste mit Hunderten Menschen unverantwortlich. Nicht die Versammlung unter freiem Himmel ist das größte Problem. Die vielen Kontakte auf dem Weg dorthin und weg von der Veranstaltung sind es – im Auto, in der Straßenbahn oder sonstwo.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Ernst der Lage in Thüringen hat Thomas Breidenbach, Klinik-Chef in Eisenach, in dieser Woche so beschrieben: „Die Wahrheit über Corona geht nicht spazieren, sie liegt in den Betten unserer Krankenhäuser.“

In Thüringen bleibt Protest trotz allem möglich. Das Grundrecht wird zwar eingeschränkt, aber es gilt weiterhin. Das verkennen alle, die sich zu Hunderten versammeln. Hinzu kommt, dass sich hierzulande in den letzten Tagen eine perfide Strategie etabliert hat. Kinder werden als Schutzschilde missbraucht, um einer Auflösung von illegalen Versammlungen zu entkommen. Denn die Thüringer Polizei, die gerade massiv aufgerieben wird in der täglichen Belastung, geht natürlich nicht mit Gummiknüppeln und Pfefferspray rein – wo sie das dennoch tut, gibt es Gründe. Die Geschichten vom „Schlägertrupp“ bleiben vor allem eines: erstunken und erlogen.

Sie werden dennoch verbreitet – von denen, die dann mit Fackeln durchs Land ziehen. Rechtsextremisten haben längst die Corona-Proteste vereinnahmt. Sie sorgen damit dafür, dass jene, die berechtigte Sorgen vortragen wollen, nicht gehört werden. Deren Bürgerpflicht bleibt es, sich endlich klar zu machen, mit wem sie da fackeltragend marschieren. Verweigern sie sich dieser Pflicht, dann machen sie sich gemein mit deren Gesinnung.