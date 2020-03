Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Nur die Krönung fehlt

In Zeiten, in denen durch die Coronavirus-Krise allerorten Geisterspiele oder komplette Absagen drohen beziehungsweise erfolgen, rückt die sportliche Leistung mehr und mehr in den Hintergrund. Das ist schade für Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Die Rasenballer sind nämlich erstmals in ihrer jungen Geschichte in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Und das ist eine Leistung, die gar nicht hoch genug zu bewerten ist.

Die Sachsen haben nicht nur den Osten wieder zu einer Top-Adresse im deutschen Fußball gemacht. Sie haben zudem schon den Sprung unter die besten acht Teams Europas geschafft. Und das bereits in ihrer vierten Saison im deutschen Oberhaus. Bravo!

RB ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, die ihresgleichen sucht. Geld haben im Fußball viele, es richtig einzusetzen, verstehen die wenigsten. Leipzig hat fast von Beginn seiner Gründung an, spätestens aber mit der Arbeitsaufnahme von Ralf Rangnick 2012 den richtigen Weg eingeschlagen. Statt auf abgehalfterte Stars, deren Name Aufmerksamkeit bringt, deren sportlicher Wert oft aber überschaubar ist, setzte RB konsequent auf Talente. Mittlerweile verfügen die Sachsen über eines der besten Nachwuchszentren. Und auch bei Transfers für das Bundesliga-Team werden fast ausschließlich Spieler mit großem Entwicklungspotenzial geholt. Und Trainer, die dieses Potenzial ausschöpfen können.

Nur eines fehlt noch – ein großer Titel. Doch wenn RB weiter konsequent und zielstrebig seinen Weg geht, wird der mittelfristig mit Sicherheit folgen.