Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Corona kam aus dem Ausland

Einsicht und Vernunft sollen es richten. Mit Inkrafttreten der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten ruft Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner dazu auf, die Regeln ernst zu nehmen und sich im Sinne des Gemeinwohls verantwortungsvoll zu verhalten. Angesprochen fühlen sollen sich auch Einreisende aus Risikogebieten mit dem Auto.

Vertrauen ist gut, reicht aber in diesem Falle nicht. Schon vergessen? Es waren überwiegend Reiserückkehrer aus dem italienischen Südtirol, die das Virus Anfang des Jahres nach Thüringen brachten und die Infektionszahlen steigen ließen – mit den bekannten schwerwiegenden Folgen. Eine Wiederholung darf es nicht geben. Lernen aus der Bewegung kann mitunter sinnvoll sein, in diesem Fall ist es unangebracht und möglicherweise sträflich.

Thüringen kann sich keine langen Diskussionen über die Durchführung der Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten leisten. Der Flughafen Erfurt-Weimar mag ja inzwischen weit entfernt sein vom Reiseaufkommen vergangener Tage. Trotzdem kommen hier nach wie vor Menschen aus von der Pandemie besonders betroffenen Regionen der Welt an – wie die Maschine aus Warna an diesem Wochenende gezeigt hat. Auch für die wenigen Ankommenden sollte es sofort eine Testmöglichkeit unmittelbar bei der Einreise geben – wie es das Bundesgesundheitsministerium ja auch ausdrücklich empfiehlt. Sind sie erst einmal durch die Flughafentür, verzögert das die Eindämmung möglicher Infektionen. Dass Gesundheits- und Verkehrsministerium derzeit offenbar noch nicht wissen, ob es in Thüringen direkte Bahn- oder Busverbindungen in Risikogebiete gibt, ist kein Ruhmesblatt.

Risikogebiete können jeden Tag wieder neu entstehen. Eine unvernünftige Party oder leichtsinniges Vernachlässigen der Hygieneregeln reichen. Tests sind die einzige Möglichkeit, Infektionen oder Nichtinfektionen sicher nachzuweisen. Es ist längst an der Zeit für einheitliche und verbindliche Vorgehensweisen. Der gelegentliche Umsetzungswirrwarr verunsichert und nervt.

Keine Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer am Erfurter Flughafen