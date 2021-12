Ministerposten in neuer Bundesregierung: Fehlanzeige für Thüringen

Tino Zippel zum geplanten neuen Bundeskabinett.

Als letzte Regierungspartei hat die SPD am Montag ihre Personalien bekanntgegeben: Die Hoffnungen, dass Thüringen eine Ministerin oder einen Minister in der Bundesregierung stellt, haben sich zerschlagen. Während der Freistaat schon bei der Zuteilung bei Grünen und FDP leer ausgegangen war, heißt es nun auch bei der SPD: Fehlanzeige.

Hoffnungen hatte sich vor allem Carsten Schneider gemacht. Auf diversen geheimen (und falschen) Listen im Vorfeld war der einstige Erfurter als Verteidigungsminister gehandelt worden. Doch das Rennen machten andere in der Partei, die aus erfolgreicheren Landesverbänden stammen. Richtig traurig brauchen die Thüringer deswegen nicht zu sein. Schneider lebt schon seit Jahren mit seiner Familie in Potsdam, lässt sich aber gern auf Thüringer Ticket wählen.

Regionalproporz nicht als entscheidendes Kriterium

Regionalproporz sollte im übrigen nicht das entscheidende Kriterium bei der Vergabe von Ministerposten sein. Auch das große Bayern geht diesmal leer aus, war aber zuletzt dank der CSU immer reich mit Ämtern versorgt. Erinnert sei nur an den unfähigen Verkehrsminister Andreas Scheuer, der überproportional viel Geld in seinen Freistaat transferiert hatte.

Die Personalie, die am meisten Konfliktpotenzial birgt, ist Karl Lauterbach (SPD). Hinter den Kulissen war viel Lobbyarbeit notwendig, um ihm den Posten als Bundesgesundheitsminister zu verschaffen. Der Professor leitet das Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie an der Universität Köln, ist in dieser Funktion aber aufgrund der Abgeordnetentätigkeit beurlaubt. Im Verlauf der Corona-Pandemie formulierte er klare Statements und korrigierte sich auch, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorlagen.

Lauterbach muss nun wirklich managen

Als Minister muss er nun beweisen, dass er in einer Führungsfunktion die Pandemie besser als sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) managt. Seinen Stammplatz in den Talkshows sollte er dafür aufgeben.