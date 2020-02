Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Themenjahr „Heimat erleben“: Voll von Erlebnissen

Sie kennen Ihre Heimat Ostthüringen? Sie wissen genau, was Ihre Heimat zu bieten hat? Nun, dann lassen Sie sich mal von Ihrer Heimatzeitung überraschen.

Dieses Jahr haben wir unter das Motto gestellt „Heimat erleben“. In Ostthüringen tut sich nämlich weitaus mehr als der Bürger ahnt oder zu wissen glaubt. Wir füllen Ostthüringen mit Leben. Ihre Zeitung trägt die Heimat schließlich nicht nur im Namen, sondern auch im Herzen. Und mit dem Herzen macht man oft die schönsten Entdeckungen. Wir wollen Ihnen dabei sehr gern helfen.

Ein Jahr die „Heimat erleben“ bedeutet, an die eigene Jugend zu erinnern, an das Aufwachsen, an die Erfahrungen nach der Wende, aufzuzeigen, wie sich die Region verändert hat, welche verborgenen Schätze hier entlang von Saale, Elster oder Schwarza schlummern. Bis zum Jahresende stellen wir Dinge aus Ihrer Heimat vor, von denen Sie selbst nicht alles wussten.

Zum Auftakt starten wir in der heutigen Ausgabe mit der Reihe „So schmeckt Ostthüringen“. Wir stellen Produzenten regionaler Produkte vor. Dabei richten wir unser Auge nicht nur auf bekannte Erzeugnisse wie Bier aus Bad Köstritz oder Kekse aus Kahla. Uns liegt das Kleine, das Feine, besonders am Herzen. Dabei helfen uns ausgiebige Blicke hinter die Kulissen, die uns die heimischen Produzenten ermöglicht haben.

Weitere Themen dieses Jahres werden die Gesundheit und die Hobbys der Menschen in Ostthüringen sein. Mit einem Stadtteilcheck in den großen Städten Jena und Gera wollen wir die Lebensqualität in der Ostthüringer Heimat aufspüren. Und wir zeigen auf, wo und in welcher Form das ländliche Leben bereichert werden sollte.

Gern greifen wir dazu auch die Anregungen von Ihnen auf. Und wenn Ihnen eine Serie besonders gut gefallen hat – wir können dazu noch mehr anbieten. Denn Ostthüringen ist voll von Erlebnissen.