Vom Skandal eingeholt

Marco Alles über Diskussionen um Schiedsrichter Felix Zwayer.

Dem Topspiel folgte der Wettstreit um das originellste Wortspiel. In den sozialen Medien gratulierte man dem siegreichen „FC Zwayern“ oder schrieb von „zwayerlei Maß“, mit dem in Dortmund gemessen wurde. So lustig sich das alles liest, der Hintergrund ist durchaus ernst: Wenn nach einer Partie fast ausschließlich über den Schiedsrichter diskutiert wird, hat dieser einen schlechten Job gemacht. Denn der beste Unparteiische ist auch im Bundesliga-Rampenlicht der, der nicht auffällt.

Felix Zwayer fällt auf. Immer wieder. Das liegt zum einen an diskussionswürdigen Entscheidungen und seiner Art des Auftretens; zum anderen aber vor allem an seiner Vergangenheit. Der Berliner gehörte 2005 zum Team des verurteilten Skandal-Schiedsrichters Robert Hoyzer. Er nahm selbst Geld an und wurde ein halbes Jahr gesperrt.

Eine transparente Aufarbeitung von Zwayers Rolle in dem Fall gab es durch den DFB aber nicht. Vieles blieb im Unklaren; manches gar im Dunkeln. Stattdessen kletterte der umstrittene Referee die Karriereleiter im Rekordtempo hinauf. Eine Entwicklung, die Kollegen wie Spielern gleichermaßen aufstieß.

Dass nun Jude Bellingham das Pulverfass zündete, auf dem der DFB viel zu lange saß, mag der Emotion und dessen jugendlicher Naivität geschuldet sein. Für Verlierer sind Schiedsrichter ein beliebtes Ventil. Trotzdem stellt sich die Frage: Ist ein Unparteiischer noch tragbar, der praktisch jede Woche von der eigenen Vergangenheit eingeholt werden kann? Eher nicht.