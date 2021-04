Zum BUGA-Newsletter

Alles Wissenswerte rund um das Thema Garten und die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt finden Sie in diesem Newsletter.

Für 171 Tage erblüht Deutschlands grünes Herz noch mehr als je zuvor, denn vom 23.04. bis 10.10. ist die Buga in Erfurt zu Hause. Auf 43 Hektar Ausstellungsfläche präsentiert sich ein Blumen- und Pflanzenmeer, von welchem Sie sich auf dem Petersberg und im Gartendenkmal egapark selbst überzeugen können. Doch nicht nur Erfurt erblüht im vollen Gartenglanz, auch 25 Außenstandorte der BUGA grünen thüringenweit.





Einmal wöchentlich, immer am Donnerstag, versorgen wir Sie in Form eines neuen kostenfreien Newsletters mit allem Wissenswerten rund um das BUGA-Jahr in Thüringen. Sie erhalten nützliche Gartentipps und wunderschöne Einblicke in die Thüringer Gartenkunst.



