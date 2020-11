Neuer OTZ-Wirtschaftspodcast „Aufschwung Ost“: Mittelstand als Innovationstreiber

Die OTZ widmet der Wirtschaft in Ostthüringen ein neues Beitragsformat und startet den Wirtschafts-Podcast Aufschwung Ost. Regelmäßig befragt Redakteur Martin Schöne darin Unternehmer, Interessenvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraumes Ostthüringen – in der Corona-Krise und darüber ­hinaus.

Zum Auftakt spricht Kathrin Horn vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Region Greiz/Saale-Orla-Kreis, über die Lage des Mittelstandes, den plötzlichen Tod des Verbandspräsidenten sowie den Umstand, dass in der Region mehr und mehr Töchter die Betriebe ihrer Väter übernehmen, auch in für Frauen vermeintlich untypischen Branchen.

Dank Netzwerk zur Hygieneschleuse

Kathrin Horn vom BVMW – Region Greiz/Saale-Orla-Kreis in ihrem Büro in Gera. Foto: Martin Schöne

Die Folge steht unter dem Titel „Netzwerke des Mittelstands in Zeiten der Krise“, denn Horn betont, dass es in der Region sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt und es eine ihrer Aufgaben sei, die Verantwortlichen miteinander in Kontakt zu bringen. Dass das besonders in Zeiten neuer Herausforderungen für die Unternehmer einen Unterschied macht, erläutert sie anhand der Impulse, die solche Verbindungen gerade kleineren Betrieben geben.

Ein innovativer Metallbauer, BXMS in Harth-Pöllnitz, sei etwa gleich zu Beginn der Krise mit einer Idee in Sachen Desinfektion an sie herangetreten. Es sei dann rasch eine Webkonferenz mit dem Automatisierungsspezialisten MKF aus Lederhose und dem Hygienemarkt24 aus Gera organisiert worden. Nach wenigen Wochen wurde der Prototyp der „Cleanstage“ genannten Hygieneschleuse vom Ministerpräsidenten begutachtet.

Auch Kathrin Horns Antwort auf die Frage, ob der Mittelstand allgemein weiblicher werde, können Sie im Podcast hören.

Zu hören sind alle Folgen des Podcasts unter www.otz.de/podcast sowie bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Apple Podcasts. Dort einfach in der Suche „Aufschwung Ost“ eingeben.