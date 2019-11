Tino Zippel über die Kombination von Fußball und Wissenschaft in Jena.

Laser-Gruß ins Paradies

Zur langen Nacht der Wissenschaften am Freitag in Jena und dem Heimspiel des FCC gegen den Halleschen FC will die Stadt ihre Leistungskraft demonstrieren. Jenoptik hat versprochen, einen Gruß mit Laserstrahlen Richtung Fußballstadion zu schicken. Das Stadion selbst ist dagegen kein Aushängeschild.