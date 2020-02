Tino Zippel schaut im FCC-Podcast "Schnelles Spiel" der OTZ darauf, warum der Verein schnellstens Klarheit in der Trainerfrage schaffen sollte und warum das Ernst-Abbe-Sportfeld neuen Rasen bekommen soll.

Über die Trainerfrage beim FCC und bockige Bürokraten

Interimscoach René Klingbeil hat dem Schlusslicht FCC neues Leben eingehaucht. Im Spiel gegen den SV Meppen am Samstag wird Klingbeil zum letzten Mal in seiner Rolle als Übergangstrainer die Mannschaft begleite, am 26. Februar endet die DFB-Frist. Bis dahin müssen die Thüringer einen Cheftrainer benennen, der über die nötige Fußballlehrer-Lizenz verfügt. Tino Zippel berichtet über die Optionen des Vereins.

