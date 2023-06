Sind Klimakleber mutig? Was ist der Endgegner des Muts?Im Mutmachpodcast dreht sich alles rund um die Tugend des Mutigseins.

Übermut, Heldenmut, Alltagsmut und Lucky Luke, der in den Sonnenuntergang reitet. Im Mutmachpodcast von Funke beleuchten Suse und Hajo Schumacher alle Aspekte des Muts. Warum es Mut nicht ohne Hoffnung gibt. Wie läßt sich Mut trainieren? Ist Bondage eine Mutprobe? Wieviel Mut braucht die Ehe? Immanuel Kant und der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Braucht es Mut, sich in die Schlange vom Berghain zu stellen? Warum Boxen viel Mut braucht. Warum Mut nicht ohne Konsequenzen sein kann. Gratismut und der Mut von Lucky Luke. Routinen und Opferhaltung. Hierarchie und MutWeshalb der Mut die Angst braucht. Warum „Wir schaffen das“ ein mutiger Satz ist. Warum Klimakleber gar nicht so viel Mut brauchen. Braucht es Mut, sich nicht verändern zu wollen? Mut und Träumereien. Mut und Verantwortung. Welche Körperhaltung hat der Mut? Plus: Warum Bequemlichkeit der Endgegner des Muts ist. Folge 579.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

