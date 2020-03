Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch: Suche Klopapier, biete blaue Kacheln

Sonntag, 29. März 2020: Handgeschriebene Briefe sind selten geworden. Jetzt hat mich wieder einer erreicht, aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Es geht um „Toilettenpapier“. Die Dame schreibt mir: „Zeitungsmacher interessieren sich doch für alles Mögliche – auch für alles Unmögliche. Bringen Sie doch mal in Erfahrung, was die Leute mit dem vielen gebunkertem Klopapier machen. Basteln Sie da was draus oder umwickeln Sie die Kochtöpfe zum Warmhalten? Und warum gerade dieser Artikel? Immer wenn ich vor einem leeren Klopapierregal stehe, bewegt mich diese Frage. Mich interessiert das sehr. Ich fürchte nur, dass es zu spät ist, man hätte die Leute auf frischer Tat ertappen müssen. Oder? Den Verkäuferinnen scheint das egal zu sein, die haben keine Antwort auf meine Frage. Schreiben Sie mir zurück? Wäre nicht schlecht.“ Alle aktuellen Infos im kostenfreien Coronavirus-Liveblog

Natürlich schreibe ich zurück. Das tue ich immer. Aber was? Ich rätsele selbst darüber, habe ja schon öfter in meinem Tagebuch und in meinem persönlichen Sonntagsnewsletter gebeten, man möge mir diese Frage beantworten. Am besten wäre natürlich, ein Klopapier-Hamster würde mir antworten. Gern auch anonym. Aber nichts geschieht.

Jörg Riebartsch Foto: Andreas Wetzel

Immerhin habe ich eine Deutung eines Psychologen gelesen, weshalb so viele Menschen hamstern. Das soll am Herdentrieb liegen. Einer fängt an damit, die anderen machen es nach. Das wirft wieder zwei neue Fragen auf. Woher weiß die Herde, dass jemand einen bestimmten Gegenstand hamstert? Die These des Herdentriebs scheint hier nicht ganz aufzugehen. Die Klopapier-Hamster müssten sich ja vorsätzlich zur Herde verabreden. Sie hamstern aber unabhängig voneinander. Und die zweite, unbeantwortete Frage: Weshalb Toilettenpapier? Es ist zwar sehr haltbar, aber nicht essbar.

Wenn in der DDR eine Ware knapp war, konnte man sie möglicherweise tauschen, gegen blauen Kacheln. Manche nannten die Tauschware auch blaue Fliesen. Das war das Synonym für Devisen, für Westgeld, am liebsten den blauen Schein, die 100-D-Mark-Note vom damaligen bundesdeutschen Klassenfeind. Die blaue Kachel hat so manche Versorgungslücke zu beheben gewusst. Diesmal wird Geld nicht helfen. Wenn die Regale leer sind, sind sie leer.

Zurück zum Klopapier.

Hier drei Thesen, die ich im Internet gefunden habe, weshalb Klopapier gebunkert wird:

Klopapier hilft, Ekel zu vermeiden.

Klopapier gibt einem das Gefühl der Sicherheit. Man will seine Familie schützen und denkt, durch den Kauf von Klopapier habe man das getan.

Klopapier ist keine Fehlinvestition. Es hält ewig, ist billig und kann nach und nach verbraucht werden.

Ich persönlich habe auch eine These. Hamsterkäufe sind ein Zeichen von Pessimismus. Pessimisten denken, das Corona-Virus wird uns in alle Bereiche so schädigen, dass man so weit als möglich selbst vorsorgen muss. Optimisten glauben daran, dass die Menschheit das Problem des Virus lösen wird und die wichtigsten Dinge wie Lebensmittel immer weiter zu haben sind.

Ich selbst mache keine Hamsterkäufe. Nach meiner eigenen These bin ich demnach ein Optimist.

Zu meinem Tagebuch-Eintrag von gestern, in dem ich einen Vorgang zur Einfuhr von Atemschutzmasken aus dem Zollamt Erfurt schilderte, hat mich heute ein Leserbrief erreicht. Den Brief der Familie aus dem Saale-Holzland-Kreis will ich Ihnen nicht vorenthalten:

„Es ist nicht zu glauben (meine Frau und ich arbeiten beide im Gesundheitswesen) was hier passiert. Der Herr Dr. Kielstein mag nicht nur Freunde haben. Aber er zeigt in dieser Ausnahmesituation viel Einsatz und Eigeninitiative, wartet nicht bis irgendwann einmal etwas von ‚oben‘ kommt. Es sollte dem Zoll bekannt sein, dass er kein Händler ist, diese Schutzausrüstung für seine Mitarbeiter braucht. Zum Glück ist er in dieser schweren Zeit nicht allein.Schön und sehr wichtig, dass Sie darüber berichten. Wir haben als Eltern einer behinderten Tochter bisher mit Behörden zum Glück nur gute/sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf deren engagierte Arbeit wirft so ein Verhalten ein schlechtes Licht.

Hier haben die verantwortlichen Mitarbeiter mit ihrer sicheren Besoldungsstufe im Corona-freien Büro unserer Meinung nach nicht nur einen Amtsschimmel, sondern eine ganze Hengstparade geritten.

Es bleibt den Verantwortlichen nur viel Gesundheit (schreiben wir aus Höflichkeit) zu wünschen und dass diese und deren Angehörige im Bedarfsfall nicht auf eine Behandlung wegen fehlender Ausrüstung verzichten müssen. Sie sollten sich für so eine Arbeitsweise schämen.

Nochmals vielen Dank und bleiben Sie da weiter dran! Noch einen schönes Sonntag. :)“

Soweit der Brief.

Bleiben Sie alle gesund!

Falls Sie mir schrieben wollen – Sie erreichen mich unter chefredaktion@otz.de

