Ausgangssperre soll Mitte Februar enden - Grundschulen und Kitas sollen kurz darauf öffnen

Eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkung, wie sie innerhalb der Landesregierung diskutiert wurde, ist in Thüringen vom Tisch.

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr soll ab dem 20. Februar nicht mehr landesweit gelten. Dies sieht ein erster Entwurf der neuen Corona-Verordnung vor, die innerhalb der Landesregierung und des Landtags zirkuliert und bei der geplant ist, dass diese vom 20. Februar an gelten soll. Der Entwurf liegt unserer Zeitung vor. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog