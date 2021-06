Susanne Hennig-Wellsow wurde als Linke-Spitzenkandidatin in Thüringen nominiert.

Henning-Wellsow soll Thüringer Linke in den Bundestag führen

Erfurt. Der Linke-Landesvorstand nominiert Bundespartei-Chefin Hennig-Wellsow als Spitzenkandidatin. Auf dem Parteitag am Samstag wird entschieden.

Die Thüringer Linke will wie erwartet mit der neuen Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand schlug die 43 Jahre alte Landtagsabgeordnete für Platz eins der Parteiliste vor. Auf Platz zwei wurde der Jenaer Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert gesetzt. Für Platz drei nominierte die Landesspitze die Abgeordnete Marina Renner.

Die Linke kann angesichts der aktuellen Umfragen höchstens wieder mit drei Mandaten in Berlin rechnen. Mit Kampfkandidaturen auf dem entscheidenden Landesparteitag am Samstag in Seebach bei Eisenach wird ab Platz drei gerechnet. Für Platz vier schlug der Landesvorstand den früheren Bundestagsabgeordneten Frank Tempel vor. Obwohl die Chancen auf ein Mandat auf dieser Position nur theoretisch sind, könnte auch er Konkurrenz bekommen.

Nicht nominiert wurde DGB-Landeschef Sandro Witt, der im Südthüringer Wahlkreis gegen den CDU-Direktkandidaten Hans-Georg Maaßen antritt. „Ich habe von Anfang an erklärt, dass ich nicht auf die Liste will“, sagte der Linke dieser Zeitung auf Nachfrage. Er wolle sich voll auf den Kampf um den Wahlkreis konzentrieren.