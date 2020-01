Jahresrückblick für Zeulenroda-Triebes: Waikiki-Zukunft spaltet

Der Streit um das Tropen- und Erlebnisbad Waikiki in Zeulenroda-Triebes, um die Sanierung und Finanzierung, ist noch nicht beendet und geht in die nächste Runde.

Mit der Frage, wie die Zukunft der Stadt mit der Badewelt Waikiki aussehen soll, beschäftigt die Stadt und deren Stadträte seit Jahren. 2016 haben die Stadträte die Badewelt als Nummer eins auf die Prioritätenliste der Stadt gesetzt. Jetzt, 2019, sitzen andere gewählte Ratsmitglieder im Stadtrat und wollen die Prioritätenliste neu überdenken. Die Meinung eines Großteils der Stadträte: Die finanziellen Mittel, die aus dem Stadthaushalt zur Erhaltung der Badewelt aufgebracht werden, schränken das Leben in der Stadt ein. Jährlich bringt die Stadt fast eine Million Euro für die Badewelt Waikiki auf.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion fordern ein Umdenken und ein Überdenken mit Blick auf die Badewelt. Die für 2019 im Haushalt der Stadt vorgesehenen 300.000 Euro für ein Planauswahlverfahren wurden aufgrund der Forderung der CDU-Fraktion zurückgestellt. Sie fordern eine neue Studie, die beleuchten soll, welche Alternativen statt des Tropenbades umgesetzt werden könnten. Bereits 2016 wurden drei Varianten zur weiteren Nutzung des Bades erarbeitet. Diese sollen nun aktualisiert werden. Nicht die komplette Schließung des Bades ist das Ansinnen der Fraktionsmitglieder, aber eine möglichst kostenneutrale Betreibung.



Rund eine Million Euro fließen

jährlich in die Badewelt

Als vor gut 20 Jahren das Tropen- und Erlebnisbad in Zeulenroda gebaut wurde, da gab es vier Stück im Umkreis. Heute sind es 17 Bäder, die in ähnlicher Form in Thüringen und Sachsen betrieben werden. Auch der Tatsache ist die geringere Auslastung des Bades geschuldet. Zudem bedarf ein 20 Jahre altes Objekt einer energetischen und technischen Erneuerung. Bis zum heutigen Tag wurde in dem Bestand nicht investiert und es wurden auch keine Vorkehrungen getroffen, um finanziell für eine Sanierung abgesichert zu sein. Durch eine Sanierung, so hoffen die Befürworter, könnten die hohen Kosten gesenkt werden. 2012 entfiel für die die Talsperre Zeulenroda-Triebes der Trinkwasserschutz. Es wurde ein Tourismuskonzept erarbeitet, dass neben dem barrierefreien Promenadenweg und der Seestern-Bühne auch die Badewelt Waikiki als Ganzjahresangebot für Touristen beinhaltet. Nils Hammerschmidt (parteilos), Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, räumt dem Konzept einen hohen Stellenwert ein. Doch um die Sanierung in Angriff nehmen zu können, müssen Kredite aufnehmen.



Meinungen der Bürger gehen weit auseinander

Während einige Bürger für den Erhalt der Badewelt appellieren, wollen andere das Bad sofort schließen. Sie befürchten, dass das Leben in der Stadt für das Waikiki geopfert wird. Gespart wurde bereits an den Zuschüssen für die Vereine, die Stadthalle musste wegen grober Baumängel geschlossen werden. Für eine Sanierung ist kein Geld vorhanden.





Kosten für energetische Sanierung der Badewelt

Die Kosten für eine energieeffiziente Sanierung mit Erneuerungen der Rutschen belaufen sich auf 14,2 Millionen Euro. Für den ersten Bauabschnitt sind 10,8 Millionen Euro für Technik, das Tropenbad und der Innenlandschaft der Sauna geplant. Allein die Technik kostet vier Millionen Euro.