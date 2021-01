Kreis Hildburghausen verbietet Wintersport-Tagesausflüge

In der Stadt Hildburghausen, sowie in der gesamten Region, gibt es derzeit eine Zahl an mit Corona infizierten Menschen.

Der Südthüringer Landkreis Hildburghausen will sich aufgrund der hohen Infektionszahlen vor Wintersportbesuchern abschotten. Vom kommenden Montag an sind Tagesausflüge zum Zwecke sportlicher Betätigung und Bewegung an der frischen Luft in das Kreisgebiet untersagt.

Das geht aus der neuen Verordnung des Landkreises hervor, die am Samstag veröffentlicht wurde. In dem Kreis liegt unter anderem der bei Wintersportfans beliebte Ausflugsort Masserberg.

Auch die Bewohner des Kreises dürfen sich demnach nur noch im Umkreis von 15 Kilometern ihres Wohnortes sportlich betätigen oder an der frischen Luft bewegen. Das Verbot gilt bis Ende Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche - lag nach Angaben des Landratsamtes am Samstag bei.

