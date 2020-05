Jena hat von Beginn an die Corona-Maßnahmen mit einer Plakatkampagne begleitet.

Jena. Das Führungsteam des Pandemiestabes in Jena kritisiert die Landesregierung. Sie wolle sich mit neuen Verordnungen einen schlanken Fuß machen, so der Vorwurf.

Kritik aus Jena an Corona-Freigaben: Flickenteppich von Regelungen befürchtet

Das Führungsduo des Jenaer Krisenstabes kritisiert die Landesregierung, die Entscheidungen über die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung in die Hände der Kommunen legen zu wollen. „Wir haben den Eindruck, dass sich das Land einen schlanken Fuß machen möchte“, sagt Benjamin Koppe (CDU), Sicherheitsdezernent und Leiter des Krisenstabes. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Flickenteppich an Regelungen befürchtet

Koppe warnt vor einem Flickenteppich an Regelungen: „Das verwirrt die Bürger, wenn sich von Landkreis zu Landkreis die Normen ändern.“ Zugleich seien die lokalen Gesundheitsämter in vielen Städten und Kreisen bereits jetzt überlastet, so dass sie weitere Aufgaben nicht stemmen könnten.

Einen verbindlichen Rahmen und klare Fahrpläne erwartet der stellvertretende Stabschef Christian Gerlitz (SPD): Der Verweis auf strenge Hygienepläne dürfe kein Feigenblatt sein. Diese seien oft von Branchenverbänden aufgestellt und nicht von Infektionsmedizinern. Zudem fehle in den Gesundheitsämtern das Personal, um diese Konzepte oder deren Einhaltung auch nur stichpunktartig zu prüfen.

Keine unkoordinierte Freigabe zulassen

Die beiden Dezernenten freuen sich, dass schnelles und stringentes Handeln in den vergangenen Monaten nun in vielen Bereichen die Rückkehr zu mehr Normalität ermöglicht. Deshalb hätten sie kein Verständnis dafür, diese Erfolge durch unkoordiniertes und teilweise auch gegen den klaren Rat der Fachleute gerichtetes Vorgehen bei der Wiedereröffnung bisher geschlossener Einrichtungen zu gefährden.

„Ein Überbietungswettbewerb gefährdet genau die bisherigen Erfolge, für die viele Bereiche der Wirtschaft einen hohen Preis gezahlt haben“, sagt Gerlitz. „Wenn aufgrund der Infektionsgefahr die Grundschulen bis zu den Sommerferien die Kinder nur einen Tag die Woche unterrichten können, die Kneipen aber am besten sofort öffnen sollen, sind unsere Prioritäten durcheinandergeraten.“

Die Stadt Jena hat sich in der Corona-Krise als Vorreiter bei Schutzmaßnahmen etabliert. Sie führte als erste eine Maskenpflicht ein, die später auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet wurde.