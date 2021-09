Ministerpräsident Ramelow: Zwischen Gera und Jena war Zweigleisigkeit und Elektrifizierung versprochen

Gera. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gibt im Interview spannende Einblicke in die Perspektiven des Ostthüringer Bahnverkehrs: Welche Projekte sind realistisch?

Die Stadt Gera hat das Land Thüringen kritisiert, weil es nicht 180 Millionen Euro für den zweigleisigen Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) zwischen Gera und Jena investieren will. Auch die Grüne-Landtagsfraktion verlangt den Ausbau. Doch wie steht Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) dazu? Wir haben mit ihm gesprochen. Im Interview berichtet er auch von einer erneuten Wende in Sachen Zentralbahnhof in Jena, seiner Auffassung zur Höllentalbahn und einer Vision, Touristen mit dem Zug an die beiden Saalestauseen zu bringen.