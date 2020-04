Erfurt. Thüringen hat den Zugang zu den Soforthilfen für Firmen in Not nochmals erweitert. Zudem tritt der Kündigungsschutz für Mieter in Kraft.

Thüringer Corona-Soforthilfe für Gartenbaubetriebe und gemeinnützige Vereine ausgeweitet

Nach den Gartenbaubetrieben können jetzt auch gemeinnützige Vereine, Unternehmen und Stiftungen aus den Bereichen Soziales, Jugend, Bildung, Sport, Kunst, Kultur und Medien die Einmalzahlungen beantragen, wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Sie sollen dann fließen, wenn Unternehmen oder Vereinen durch die Folgen der Corona-Pandemie eine wirtschaftliche Schieflage droht.

Die Hilfen sollen Solo-Selbstständigen sowie Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten über die derzeitigen Einschränkungen helfen, mit denen die Infektionsgefahr eingedämmt werden soll.

Profitieren könnten von der Entscheidung laut Ministerium Bildungsträger, Museen, Sportvereine, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Theater und Orchester, Pflegedienste oder Behindertenwerkstätten. Anträge seien von der kommenden Woche an bei der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung zu stellen. Die Höhe der Hilfen richtet sich nach der Beschäftigtenzahl. Die besondere Struktur in den Bereichen Soziales und Kultur würde berücksichtigt - auch Honorarkräfte, Absolventen Freiwilliger Sozialer oder Ökologischer Jahre sowie Projektbeschäftigte zählten mit.

Nach Angaben der Handwerkskammern können neuerdings auch junge Existenzgründer Zuschüsse aus dem Corona-Soforthilfeprogramm erhalten, wenn sie sich erst zwischen dem 1. Januar und dem 15. Februar 2020 selbstständig gemacht haben. Thüringen sei damit eines der ersten Bundesländer, das auch junge Gründer unterstützt.

Kündigungsschutz für Mieter tritt in Kraft

Seit diesem Mittwoch gelten zudem die neuen Regeln zum verbesserten Schutz von Mietern und Verbrauchern in der Corona-Krise. Die in der vergangenen Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossene Regelung legt fest, dass Mietern und Pächtern für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni nicht wegen ausgefallener Mietzahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt werden kann.

Die Miete bleibt für diesen Zeitraum aber weiterhin fällig, es können auch Verzugszinsen entstehen. Die entstandenen Mietschulden aus dem Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2020 müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden, sonst kann den Mietern wieder gekündigt werden. Mieter müssen im Streitfall glaubhaft machen, dass die nicht gezahlte Miete auf den Auswirkungen der Pandemie beruht.

Thüringer Verkehrsgewerbe erwartet Hilfe vom Bund

Hilfe erwartet auch das Thüringer Verkehrsgewerbe - und zwar von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Durch den derzeitigen Einbruch der Wirtschaft gebe es ein hohes Angebot an Laderaum, erklärte Hauptgeschäftsführer Martin Kammer. „Das führt dazu, dass ruinöse Frachtpreise im innerdeutschen Güterverkehr angeboten werden.“ Vor allem Speditionen aus Osteuropa stellten billigen Laderaum zur Verfügung. Es gehe um das Überleben klein- und mittelständiger Fuhrunternehmen, betonte Kammer in einem Brief an Scheuer, in dem die Branche Schutz vor Billigkonkurrenz fordert.

Literaturrat fordert Wiedereröfnung von Buchhandlungen und Bibliotheken

Der Thüringer Literaturrat hat sich derweil dafür ausgesprochen, Buchhandlungen und Bibliotheken von Schließungen zur Corona-Bekämpfung auszunehmen und diese wieder zu öffnen. „Buchhandlungen und Bibliotheken sind Grundversorger“, teilte der Vereinsvorsitzende Christoph Schmitz-Scholemann mit. Tabakgeschäfte, nicht aber Bibliotheken und Buchhandlungen als Grundversorger zu betrachten, verkenne ein wichtiges Gebot der Stunde. „Der Erhalt der geistigen Gesundheit unseres Landes ist in der Corona-Krise unverzichtbar“, sagte Schmitz-Scholemann.

In der Thüringer Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte unter den Ausnahmen von Geschäften gelistet, die geöffnet bleiben dürfen.

Corona-Hilfe für Unternehmen in Thüringen: Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Stundungen