Nach dem Gas-Lieferstopp gegen Polen und Bulgarien sieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) derzeit keine akute Gefahr, dass Russland auch Deutschland den Gashahn zudrehen könnte. Er nehme das sehr ernst, "aber nicht so, dass Bange machen gilt", sagte Habeck in Berlin.

Putin droht westlichen Staaten mit einer "blitzschnellen Reaktion" bei Eingreifen in den Ukraine-Krieg. Mehr Nachrichten im Newsblog.

Russland verzeichnet im Osten der Ukraine Gebietsgewinne

Der Vize-Präsident der russischen Gazprom-Bank Igor Wolobujew kämpft nun laut eigener Aussage für die Ukraine

Der Vize-Präsident der russischen Gazprom-Bank Igor Wolobujew kämpft nun laut eigener Aussage für die Ukraine Die Uni Göttingen hat Gerhard Schröder seine Ehrendoktorwürde niederzulegen

UN-Generalsekretär António Guterres ist in Kiew eingetroffen

Putin droht anderen Ländern bei Einmischung in den Ukraine-Krieg mit Gegenschlägen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht weist auf erhebliche Defizite in den Streitkräften hin

Berlin/Kiew/Moskau. Nach der Zusage weiterer Rüstungslieferungen durch die USA, Deutschland und andere Länder hat Russland nach eigenen Angaben eine "große Menge" westlicher Waffen in der Ukraine zerstört. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte am Mittwoch zudem den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort "blitzschnell, rasch" sein werde.

Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien sieht die Bundesregierung die Versorgung deutscher Kunden zunächst nicht in Gefahr. "Derzeit ist die Versorgungssicherheit hier gewährleistet", teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Gasflüsse seien alles in allem stabil. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte im Streit über Zahlungsmodalitäten die Belieferung Polens und Bulgariens eingestellt. Die EU-Kommission kritisierte das russische Vorgehen als Erpressungsversuch, was ein Kremlsprecher zurückwies.

21.59 Uhr: Sozialpolitiker der Union haben massive Kritik am Entlastungspaket der Ampel-Regierung geäußert. Das Vorhaben wirke "nicht zielgerecht: Ob Millionär oder Azubi, jeder bekommt das Gleiche", sagte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Union im Bundestag, Axel Knoerig, dieser Redaktion. Knoerig kritisierte insbesondere, dass der einmalige Energiekostenzuschlag von 300 Euro laut dem Beschluss des Bundeskabinetts nicht für Ruheständler ausbezahlt werden soll. "Beim Paket vergisst die Ampel die ältere Generation, sagte der CDU-Politiker, "die Ampel steht für Rentner auf Rot".

Der Bundesvorsitzende der Seniorenunion, Otto Wulff (CDU), bezeichnete die Pläne zur Energiepreispauschale als "unausgewogen und insbesondere gegenüber Rentnerinnen und Rentner ungerecht". Wulff sagte dieser Redaktion: "Auch die Bezieher von Altersbezügen müssen in die vorgesehene Regelung einbezogen werden." Die massiven Preissteigerung bei Öl und Gas führten beim Heizen zu hohen Mehrkosten, die von vielen Ruheständlern mit geringer Rente kaum zu bezahlen seien.

Verteidigungsminister: Der Ukraine stehen "extrem schwierige Wochen" bevor

21.37 Uhr: Der Ukraine stehen nach den Worten ihres Verteidigungsministers Oleksij Resnikow "extrem schwierige Wochen" bevor. Russland habe Truppen für eine "großangelegte Offensive im Osten der Ukraine" zusammengezogen und werde "versuchen, so viel Leid wie möglich zuzufügen", erklärte Resnikow am Mittwoch im Online-Dienst Facebook.

Angesichts drohender "Zerstörung und schmerzlicher Opfer" rief er die ukrainische Bevölkerung zu „Widerstandskraft und außerordentlicher Geschlossenheit" auf. Die kommenden Wochen würden "über die Zukunft unseres Landes entscheiden".

Mehr als zwei Monate nach dem Beginn des Angriffskrieges hat die russische Armee zuletzt ihre Angriffe im Osten und Süden der Ukraine verstärkt. Kiew räumte ein, dass die russischen Streitkräfte im Osten vorgerückt seien und mehrere Dörfer im Donbass eroberten hätten.

Klitschko lässt ukrainisch-russisches Monument in Kiew entfernen

21.10 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat Bürgermeister Vitali Klitschko wegen des russischen Angriffskrieges ein Denkmal für die Freundschaft beider Völker entfernen lassen. Das riesige Monument zweiter Arbeiter – eines Ukrainers und eines Russen – wurde abgerissen. "Nicht ohne Anstrengung, aber die sowjetische Skulptur der beiden Arbeiter (ein Symbol für die Vereinigung der Ukraine und Russland) wurde heute Abend entfernt", teilte Klitschko bereits am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Zuerst sei der Kopf des russischen Arbeiters gefallen, sagte er. Das Bild war am Mittwoch in vielen Medien zu sehen. Insgesamt sei die Demontage nicht einfach gewesen, aber letztlich geglückt. Das habe Symbolkraft. "Wir müssen den Feind und den russischen Besatzer aus unserem Land vertreiben", sagte Klitschko

Kiews Bürgermeister hat das Denkmal für die ukrainisch-russischen Freundschaft entfernen lassen – angefangen mit dem Kopf der russischen Statur. Foto: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press

Gazprom-Vize kämpft jetzt für die Ukraine

20.42 Uhr: Der Vize-Präsident der russischen Gazprom-Bank Igor Wolobujew kämpft laut eigener Aussage jetzt für die Ukraine. Das hat der gebürtige Ukrainer in einem Interview mit dem russischen Online-Portal "The Insider" bekannt gegeben. Demnach sei er aus seiner Wahlheimat geflohen, weil er es nicht länger habe ertragen können, wie Russland sein Mutterland verwüste. Daher habe er beschlossen, sich der Territorialverteidigung anzuschließen. "Meine Rückkehr ist ein Akt der Buße. Ich möchte mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen. Ich werde bis zum Sieg in der Ukraine bleiben", sagte Wolobujew.

Er äußerte sich zudem zum aufsehenerregenden Tod des ehemaligen Vize-Präsidenten Vladislav Avayev. Laut russischen Behörden soll der Oligarch Montag vor einer Woche erst seine Frau und Tochter sowie im Anschluss sich selbst getötet haben. Wolobujew behauptete nun, dass es sich bei dem Fall um Mord gehandelt habe, der wie ein Selbstmord aussehen sollte.

Uni Göttingen fordert Schröder auf, Ehrendoktorwürde niederzulegen

20.13 Uhr: Die Georg-August-Universität in Göttingen hat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) aufgefordert, seine Ehrendoktorwürde niederzulegen. Dies teilte die Uni am Mittwoch mit. Zuvor war Schröder für Gespräche dort gewesen. Vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, der einen Bruch des Völkerrechts darstellt, folgt die Stiftungsuniversität konsequent der politischen Vorgabe, alle Hochschul- und Forschungskooperationen sowie wirtschaftliche Transaktionen mit Russland auf Eis zu legen, wie es in der Mitteilung heißt.

"Für die Universität Göttingen ist es daher unverständlich, dass mit Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder ein herausragender Alumnus und Ehrendoktor unserer Universität auch nach Wochen erbitterter Kriegshandlungen und einer sich immer weiter zuspitzenden humanitären Katastrophe in der Ukraine den verbrecherischen Angriffskrieg nicht klar als solchen benennt und seine Tätigkeiten in russischen Unternehmen zumindest ruhen lässt", hieß es weiter.

Ein Festhalten an Ämtern im Wirtschaftsapparat des Aggressors sei mit dem Leitbild der Uni unvereinbar. "Gespräche mit ihm, in denen er uns auch seine Bemühungen zur Beendigung des Krieges schilderte, konnten unsere Bedenken nicht ausräumen, auch wenn wir jede Anstrengung zu einer baldmöglichsten Beendigung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges begrüßen."

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wird in Deutschland immer heftiger kritisiert. Foto: dpa

Fraktionschefs von Ampel und Union: Antrag starkes Signal für Ukraine

19.46 Uhr: Die Fraktionschefs von Ampel-Koalition und oppositioneller Union haben die Einigung auf einen gemeinsamen Bundestagsantrag zur Unterstützung der Ukraine als Zeichen der Geschlossenheit begrüßt. "Diesen Antrag auf eine breite Mehrheit in der demokratischen Mitte des Deutschen Bundestages zu stellen, ist ein starkes Signal der Verantwortung für die Ukraine und der Geschlossenheit gegen den russischen Angriffskrieg", heißt es in einer am Mittwochabend von Rolf Mützenich (SPD), Katharina Dröge und Britta Haßelmann (Grüne), Christian Dürr (FDP), Friedrich Merz (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gemeinsam unterzeichneten Erklärung, die in Berlin verbreitet wurde.

"Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine in ihrem Freiheitskampf", heißt es in der Erklärung zu dem Antrag, der den Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine" trägt. Die Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine sei bedeutend für den Schutz von Frieden und Freiheit in Europa und auch die Suche nach einer diplomatischen Lösung. "Die Lieferung von militärischen Gütern ist neben der humanitären und finanziellen Unterstützung der Ukraine und den umfassenden wirtschaftlichen und personenbezogenen Sanktionen gegen Russland hierbei ein zentraler Aspekt", betonten alle Seiten.

Guterres in der Ukraine eingetroffen

19.32 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres ist am Mittwoch zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. "Ich bin in der Ukraine angekommen, nachdem ich Moskau besucht habe", schrieb er auf Twitter. Er wolle sich um eine Ausweitung der humanitären Unterstützung für die Ukraine und die Evakuierung von Zivilisten aus den Kampfgebieten bemühen.

Geplant sind am Donnerstag Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba. Davor besucht Guterres die im vergangenen Monat heftig umkämpften Vororte von Kiew, Borodjanka, Irpin und Butscha. In den Städten sollen russische Truppen nach Angaben der Ukraine Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten begangen haben. Guterres will nach UN-Angaben auch mit Vertretern der UN-Organisationen zusammenkommen.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Hofreiter: Atomkrieg ist "Angstpropaganda des Kremls"

18.55 Uhr: Aus Sicht des Grünen-Politikers Anton Hofreiter ist eine Eskalation des Krieges in der Ukraine zu einer Auseinandersetzung mit Atomwaffen unwahrscheinlich. Er gehe nicht davon aus, "dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen", sagte der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses im Talkformat "Spitzengespräch" des "Spiegel" am Mittwoch. Hofreiter warnte davor, die "Angstpropaganda des Kremls" zu übernehmen. Die russische Regierung verstärke gezielt westliche Ängste vor einem Atomangriff.

Hofreiter rechne vor allem mit einer Eskalation, wenn die Ukraine in die Defensive gerate. Dann sei es "nur noch eine Frage der Zeit", dass Russland eine weitere Invasion starte – erste Anzeichen dafür gebe es in der Republik Moldau. "Wenn der Aggressor siegt, dann werden Angriffskriege wieder möglich".

Söder: Deutschland darf sich nicht in Krieg "hineinzerren" lassen

18.33 Uhr: CSU-Chef Markus Söder befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine, warnt aber davor, dass Deutschland sich in den von Russland begonnenen Angriffskrieg hineinziehen lässt. "Ich bin da weniger euphorisch als Grüne und FDP. Natürlich helfen wir. Aber wir müssen aufpassen, dass Deutschland am Ende nicht plötzlich selbst im Krieg ist. Andererseits müssen wir als freier Westen die Aggression stoppen", sagte der bayerische Ministerpräsident in einem Interview mit den "Nürnberger Nachrichten". "Ich mache mir große Sorgen, wie der Konflikt weitergeht." Deutschland dürfe sich nicht in den Krieg "hineinzerren lassen".

Weiter sagte Söder: Man müsse die Sorgen der Menschen hierzulande vor wirtschaftlichen Schäden ernst nehmen. Es wachse die Angst davor, „was der Konflikt langfristig für uns selbst bedeutet. Da geht es um die wirtschaftlichen Folgen. Viele fürchten den sozialen Abstieg. Darüber reden wir viel zu wenig“. Sprit-, Energie- und Lebensmittelpreise seien für viele Familien mit mittlerem Einkommen eine echte Belastung.

Wohl nur 150 Schützenpanzer Puma einsatzbereit

17.53 Uhr: In der Debatte um ein Sondervermögen von bis zu 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf erhebliche Defizite in den Streitkräften hingewiesen. Als Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine müsse Deutschland nun die eigene Wehrhaftigkeit stärken, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Bundestag.

"Wir haben zum Beispiel auf dem Papier 350 Schützenpanzer Puma, davon sind tatsächlich 150 einsatzbereit", sagte Lambrecht. "Beim Kampfhubschrauber Tiger sieht es nicht anders aus. Von 51 Maschinen können gerade mal 9 abheben." Allein für den Kauf von Munition müssten – um der Verantwortung in der Nato nachzukommen – 20 Milliarden Euro eingesetzt werden.

Ein Brigadegeneral beobachtet bei einer Bundeswehrübung die Verlegung seiner Panzer. Hinter ihm fährt ein Schützenpanzer vom Typ "Puma". Foto: dpa

Putin droht anderen Ländern mit "blitzschneller Reaktion" bei Eingreifen in Ukraine

17.24 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat anderen Ländern mit einer "blitzschnellen Reaktion" gedroht, sollten sie in der Ukraine militärisch eingreifen. Das russische Militär werde nicht zögern, modernste Waffen dafür zu nutzen, sagte Putin am Mittwoch vor Parlamentariern. Russland habe "alle Werkzeuge" für einen schnellen Gegenschlag: "Wir werden nicht lange damit prahlen: Wir werden sie verwenden, wenn wir müssen. Und ich möchte, dass jeder das weiß", sagte Putin.

Putin hatte zuletzt wiederholt Russlands Erfolge bei der Entwicklung neuer Waffensysteme gepriesen. Er hob etwa erstmals eingesetzte Hyperschallraketen und die neue ballistische Interkontinentalrakete Sarmat hervor, die Anfang dieses Monats erfolgreich getestet wurde.

Union fordert Nachbesserungen bei Ampel-Plänen für Bundeswehr-Sondervermögen

17.22 Uhr: Die Union hat von der Ampel-Regierung Nachbesserungen bei den Plänen für das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr gefordert. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verlangte am Mittwoch bei der ersten Beratung des Vorhabens im Bundestag, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) müsse auch einen Plan vorlegen, um die dafür nötigen Schulden wieder zu tilgen. "Schulden machen alleine ist noch keine solide Haushaltspolitik", sagte er.

Darüber hinaus verlangte Dobrindt, dass die Ampel-Regierung neben dem Sonderfonds das Nato-Ziel umsetzt, jährlich mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Dies habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner "Zeitenwende"-Rede nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar zugesagt. In den Budgetplänen Lindners finde sich davon aber nichts.

