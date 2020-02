Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verhandlungspartner ringen um Stabilität in Thüringen

Der CDU-Abgeordnete Volker Emde hat sich ein Pausenbrot in den Landtag mitgebracht. Er schiebt es noch schnell in seinen Mund, bevor er sich am Freitagmittag in den Raum F 125 begibt. Es wird, zumindest das ist sicher, wieder sehr lang werden.

In dem kleinen Saal sitzen alle die zusammen, die schon seit Tagen zusammensitzen, um darüber zu reden, wie Thüringen eine neue, möglichst stabile Übergangsregierung bekommen kann. Linke, SPD und Grüne sowie die CDU haben etwa je vier Vertreter entsandt. Mit dabei sitzt natürlich auch der Mann, der die Regierung führen soll: Der Linke Bodo Ramelow. Soll zu geordneter Zusammenarbeit der vier Parteien kommen Es kursieren verschiedene Papiere mit verschiedenen Szenarien, doch sie ähneln sich in ihrem Kern: Nach dem nationalen Skandal der von der AfD mitgetragenen Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten, mit der fast die gesamte Regierung verschwand, soll es nun für einen gewissen Zeit zu einer geordneten Zusammenarbeit der vier Parteien kommen. Verhandelt wird nun darüber, wie lang dieser Zeitraum und wie eng die Kooperation sein soll – die, das macht die Sache nicht einfacher, gegen einen Bundesparteitagsbeschluss der CDU verstößt. Die Forderung von Rot-Rot-Grün formuliert Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow so: „Schnellstmögliche Neuwahlen“ und eine Garantie der fehlenden vier Stimmen für die Wahl Ramelows. Nötig sei zudem ein „AfD-Moratorium“. Es müsse klar sein, „dass die CDU nicht mit der AfD gegen Rot-Rot-Grün“ stimme, sagt sie. CDU will, dass die Neuwahlen möglichst spät stattfinden Tatsächlich wirkt die CDU-Fraktion, zumindest in ihrer Mehrheit, zur Zusammenarbeit und zu einer klaren Abgrenzung gegenüber der AfD bereit. Aber sie will, dass die Neuwahlen möglichst spät stattfinden, 2022 vielleicht, oder am besten gar nicht. Dafür ist sie bereit, eine Tolerierung zuzulassen, die nur nicht so heißen soll, sondern „Stabilitätspakt“. Mit ihm könnten dann die schon oft genannten Projekte beschlossen werden: höhere Zuschüsse für die Kommunen, mehr Lehrer, schnelleres Internet . . . Aber offiziell ist davon am Mittag noch nichts. Man sei, sagt Emde, aber nicht in so einer schwachen Verhandlungsposition, wie es in der Öffentlichkeit vermittelt werde. „Sie werden schon sehen!“ Dann schließen sich die Türen zu Raum F 125. Kurz darauf meldet der Spiegel schon mal das wahrscheinliche Ergebnis: Eine CDU-Tolerierung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zu den regulären Landtagswahlen 2024. Kurz nach 15 Uhr: Linke, SPD und Grünen beraten sich Aber noch wird gestritten. Kurz nach 15 Uhr Linke, SPD und Grünen verlassen für eine knappe Stunde die CDU, um sich separat zu beraten. Alle Beteiligten schweigen, aber es ist klar, dass es vor allem um die Kompromisslinie für den Neuwahltermin geht. Um 17.20 Uhr dann die nächste Auszeit. Diesmal hat die CDU internen Besprechungsbedarf. Offenbar hat Rot-Rot-Grün angeboten, im März 2021 neu zu wählen. Doch das reicht der Union nicht, die sich nach dem ankündigten Doppelrückzug von Landes- und Fraktionschef Mike Mohring völlig neu aufstellen muss und aktuell in Umfragen bei 12 bis 14 Prozent steht. Später werden die Verhandlungen fortgesetzt, die noch bis Redaktionsschluss andauerten. Das Bündnis „Bürger für Thüringen“ hat den Veranstaltungsort geändert. Die Kundgebung findet am Samstag, 14 Uhr, auf dem Erfurter Anger statt, nicht auf dem Domplatz. Die Demonstration richtet sich gegen eine Kooperation der CDU mit der Linken. Dies und der erzwungene Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident würden der Demokratie Schaden zufügen. Alle Entwicklungen im Liveblog: Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch teilweise abgesagt