Meerane/Altenburg. Straßenfasching lädt zur 30. Narrensaison nach Meerane. Zeugen gesucht: Einbrecher in Altenburg scheitert am Schloss der Wohnungstür.

Pflasterköppe laden zum 30. Meeraner Straßenfasching

Am Samstag, 27. Januar, ist es wieder soweit: Meerane verwandelt sich zur Narrenhochburg der Region, wenn pünktlich um 13:13 Uhr der „30. Meeraner Straßenfasching“ startet. Los geht es traditionell an der Steilen Wand von Meerane. Der bunte Festumzug mit vielen Karnevalsvereinen, Musik- und Tanzgruppen auch aus der Schmöllner Region setzt sich in Bewegung: Von der Steilen Wand geht es in die Zwickauer Straße Richtung Kreuzung Meistereck und von dort in die Brüderstraße, die Pestalozzistraße und die Badener Straße. Angemeldet sind 50 Umzugsbilder mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, informieren die „Meeraner Pflasterköppe“.

Jugendhilfeausschuss des Kreistages berät über Entwicklung des ländlichen Raumes

Am Donnerstag, 25. Januar, 18 Uhr findet die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages Altenburger Land statt. Sitzungsort ist der Landschaftssaal in der Lindenaustraße 9 in Altenburg. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft stehen unter anderem auf der Tagesordnung: Vorstellung der Grundzüge des Strategischen Regionalentwicklungskonzeptes „Progressiver ländlicher Raum – Altenburger Land“, Vorstellung des Verfahrenslotsen sowie Anfragen an den Jugendhilfeausschuss. Ferner geht es um die Gründung einer AG Inklusive Kinder- und Jugendhilfe.

Denkmalring in Altenburg wird für einen Tag gesperrt

Am Dienstag, 23. Januar, voraussichtlich in der Zeit von 13 bis 15 Uhr wird der Denkmalring in Altenburg - Höhe der Hausnummer 8 - für den Fahrzeugverkehr wegen Kanalinspektionsarbeiten gesperrt, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Der Verkehr in Richtung Gerstenberg wird dabei über den nördlichen Denkmalring mittels einer Baustellenampel gewährleistet. Die Zufahrt zu den Grundstücken Denkmalring 6 bis 10 wird durch Aufhebung der Einbahnstraße und Einordnung in den Ampelverkehr realisiert.

Behinderungen wegen Inspektion des Abwasserkanals in Altenburg

Bis Mittwoch, 31. Januar, führt der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb (WABA) am Steinweg und in der Altenburger Puschkinstraße Reinigungs- und Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durch. Die Arbeiten werden auf jeweils einer Fahrspur in Richtung Schmöllnsche Landstraße durchgeführt. Im Zuge dieser Arbeiten kommt es zu Einschränkungen jeweils einer Fahrspur. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich ist laut Stadtverwaltung Altenburg mit Behinderungen zu rechnen.

Remsaer Straße in Altenburg wird für einen Tag zur Einbahnstraße

Am Dienstag, 23. Januar, voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 11 Uhr wird die Remsaer Straße im Abschnitt zwischen Am Weißen Berg und Leipziger Straße in Altenburg zur Einbahnstraße. Der Verkehr von der Leipziger Straße in Richtung Remsa wird beibehalten. Die Gegenrichtung wird über die Porphyrstraße umgeleitet. Grund für die Sperrung ist die Beseitigung von Schäden am Schachtdeckel des im Kreuzungsbereich befindlichen Abwasserkanals.

Einbrecher scheitern in Altenburg am Türschloss

Bei der Rückkehr in seine Wohnung in der Altenburger Weststraße stellte ein 68-jähriger Mann am Samstag fest, dass sich Unbekannte an seiner Wohnungstür zu schaffen gemacht hatten. Augenscheinlich scheiterte der Täter laut Polizei Altenburg beim Versuch, das Schloss der Wohnungstür zu öffnen. Der Tatzeitraum kann auf die Mittagsstunden zwischen 11:45 Uhr bis 15:30 Uhr am Samstag eingegrenzt werden. An der Tür entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera (0365 8234 1465) ermittelt und sucht nach Zeugen.