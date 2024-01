Altenburger Land. Werdauer Polizei sucht 60-Jährigen: Hinweise auch aus dem Altenburger Land erbeten. Diebe in Altenburg nehmen Dachlift auseinander.

60-Jähriger aus Mannichswalde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Dienstagnachmittag meldeten Angehörige den 60-jährigen Robby K. aus Mannichswalde vermisst. Der Mann wurde zuletzt am Morgen dieses Tages an seiner Wohnanschrift an der Thonhausener Straße gesehen, seither gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Robby K. ist 1,76 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er hat kurze graue Haare und grau-grüne Augen. Vermutlich trägt er eine Jeans und einen blauen Pullover. Er ist in einem knallgrünen VW Caddy unterwegs, dessen Dach und Motorhaube schwarz lackiert sind. Das Kennzeichen lautet Z RK 634. Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zum Auffinden des Vermissten geführt, weshalb die Polizei nun um Ihre Mithilfe bittet. Wer Robby K. oder sein Auto gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben kann, möchte sich bitte an das Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Diebe klauen in Altenburg Teile eines Dachdeckerliftes

Der Diebstahl von Elementen eines Dachdeckerlifts wurde am Dienstag bei der Polizei in Altenburg angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit vom 19. Januar, 16:00 Uhr bis 22. Januar, 07:00 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Südstraße verschafft und die Teile des Lastenaufzugs entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land