Ein Kulturstammtisch soll in Schmölln ins Leben berufen werden. Die Auftaktveranstaltung findet am 7. März im theBASE im Schmöllner Finkenweg statt.

Kulturstammtisch als Premiere in der Stadt Schmölln

Einlader ist die Stadtverwaltung Schmölln. Sie lädt ein zum ersten Kulturstammtisch am Donnerstag, 7. März, um 17 Uhr in das theBase-Freizeitzentrum. Anlass sind die Salonwerkstätten zu der Frage „Welche Kultur braucht Schmölln?“ in den Jahren 2022 und 2023. Mit mehr als 120 Teilnehmern wurden damals Inspirationen gesammelt, Bedarfe und Bedenken ermittelt, angeregt diskutiert und zahlreiche Vorschläge und Hinweise für das Schmöllner Kulturleben aufgenommen.

Salongespräche an verschiedenen Orten weiterführen

Nun möchte die Stadtverwaltung nach Anregung aus der Abschlussveranstaltung einen Kulturstammtisch ins Leben rufen, damit der Austausch weitergeht. Er soll zunächst quartalsweise an wechselnden Orten zusammenkommen. Dafür braucht es eine engagierte Bevölkerung, die bereit ist, an Ideen und Lösungen mitzuarbeiten.

„Wir halten Wort und setzen die Anregungen aus den Workshops um. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Schmöllnerinnen und Schmöllner, die etwas verbessern möchten, am Kulturstammtisch teilnehmen.“, äußert Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) seine Hoffnung auf eine möglichst große Teilnahme.

Wer am 7. März teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 16. Februar 2024 an presse@schmoelln.de. Dies hilft bei der Veranstaltungsvorbereitung. Die Dokumentation der Arbeitsergebnisse von der ersten und zweiten Salonwerkstatt sowie einige Fotoimpressionen gibt es online hier: www.fliegender-salon.de.