Altenburger Land. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe, in Gößnitz beginnt die Schnäppchenjagd und in Schmölln tagt nächste Woche der Stadtrat.

Zeugensuche in Nobitz

Nobitz. In den Nachmittagsstunden des 8. August 2023 betrat ein bislang unbekannter Täter einen Vierseitenhof am Ortsrand des Dorfes Zehma im Altenburger Land. Der Unbekannte drang widerrechtlich in die Wohnbereiche ein und entwendete Wertgegenstände im Wert mehrerer hundert Euro. Im Zuge der seit August geführten Ermittlungen liegen der Kriminalpolizei nunmehr Bildausschnitte einer Überwachungskamera vor, welche den Täter während seiner Tathandlung zeigen.

Wer kennt diese Person? Hinweise nimmt die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0202548/2023 entgegen.

69. Kindersachenbörse in Gößnitz am 1. und 2. März

Gößnitz. Die nächste Kindersachenbörse wird am 1. März von 18:45 Uhr (Schwangere ab 18:30 Uhr) bis 20:30 Uhr und am 2. März von 9 Uhr bis 11 Uhr ( Schwangere dürfen ab 8:45 Uhr einkaufen) in Gößnitz in der Stadthalle stattfinden.

Zu finden sind dann sehr gut erhaltende Baby- und Kinder- und Jugend-, „Junge Leutebekleidung“ für den Frühling, Spielsachen, Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Autokindersitze, Babywippen u.a. können preisgünstig erworben werden.

Anmelden können sich Interessierte per Mail unter kindersachenboersegoessnitz@freenet.de nur vom 4. Februar bis 6. Februar mit Angabe von Namen, Wohnort und Wunschnummer.

Die telefonische Anmeldung ist nur am 6. Februar von 18 Uhr bis 19 Uhr unter 034493-31768 möglich.

Alle notwendigen Informationen gibt es auch unter www.goessnitz.de/Veranstaltungen.

Ankündigung der nächsten Schmöllner Stadtratssitzung

Schmölln. Die nächste Stadtratssitzung in Schmölln findet am Donnerstag, dem 8. Februar, um 18:30 Uhr im „Mehrzweckraum“, 3. OG, Amtsplatz 3 statt.

Die Informationen zur Tagung sind im Rats-Informations-System Open ParlIS unter der Adresse https://ris.schmoelln.de ab sofort eingestellt.