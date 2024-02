Gößnitz. MEC Altenburger Land lädt in die Stadthalle Gößnitz zur Modellbahnbörse

Gab es den W50 nur mit einer oder auch mit Doppelkabine? Heiß diskutieren diese Frage Besucher und Aussteller am Rande der Modellbahnbörse des MEC Altenburger Land. Dies fand am Sonnabend, 3. Februar, in der Stadthalle in Gößnitz statt.