Schmölln. SPD nominiert Landtags- und Landratskandidaten

Die SPD im Altenburger Land hat in den vergangenen Tagen ihr Personaltableau für die anstehende Kommunal- und Landtagswahl komplettiert. Für die Wahl zum Landrat wurde der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Alexander Paulicks, von den Mitgliedern nun auch offiziell nominiert, nachdem er bereits im September 2023 die Unterstützung durch den Kreisverband erhalten hatte.

Paulicks Fokus liege auf den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Mobilität. „Diese Themen“, so Paulicks „werden maßgeblich die zukünftige Entwicklung des Altenburger Landes bestimmen und sind deshalb von herausgehobener Bedeutung.“

Das Wahlprogramm wurde intensiv diskutiert und beschlossen. Es werde in Kürze auf der Internetseite des Kreisverbandes Altenburger Land für alle Interessierten verfügbar sein, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Für die Landtagswahl im Wahlkreis 44 geht nach dem Willen der SPD-Mitglieder der SPD-Kreisvorsitzende Norman Müller ins Rennen. In seiner Rede thematisierte er die Verantwortung, die er, die SPD, aber auch jeder Einwohner des Wahlkreises in diesem besonderen Jahr trage. „Es droht eine sich immer klarer abzeichnende Gefahr von rechts, die die Grundfesten unserer Demokratie zerstören will und sich verheerend auf unsere Wirtschaft und unser Zusammenleben auswirken wird, sollte es uns nicht gelingen, ihr Einhalt zu gebieten“, fasste Müller die aktuelle Lage zusammen.

red