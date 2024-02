Schmölln. Neues Leben zieht in den Schmöllner Bahnhof ein: Die Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts sind nun endlich abgeschlossen.

Wie die VR-Bank den ehemaligen Schmöllner Bahnhof belebt.

Station Schmölln: Historisches Gebäude gerettet.

Für wen die neue Event-Location nutzbar ist.

Am Mittag lud die VR-Bank in das ehemalige Bahnhofsgebäude am Schmöllner Bahnhof zum „Tag der offenen Tür“ ein. „Das Gebäude gehört der Bahn schon lange nicht mehr. Uns als VR-Bank gehört es seit 2021, wir haben uns damals darüber geärgert, dass es so wenig genutzt worden war“, sagt Raik Romisch von der VR-Bank.

Schmöllner Bahnhofsgebäude spielte für Nahverkehr schon lange keine Rolle mehr

Nachdem das Schmöllner Bahnhofsgebäude schon mehrere Jahre für den regionalen Nahverkehr keine Rolle mehr spielt, wird das Erdgeschoss der markanten Immobilie seit Beginn diesen Jahres nun wieder öfter genutzt. Die VR-Bank Altenburger Land, welche das seit Jahren nahezu leerstehende Bauwerk 2021 erworben hatte, schloss vor kurzem den ersten Bauabschnitt umfangreicher Sanierungsmaßnahmen erfolgreich ab.

Neben der dringend notwendigen Dachinstandsetzung erfolgte die Neugestaltung der nun dezent beleuchteten Fassade. Zusätzlich wurde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert, die künftig dafür sorgt, dass ein Teil der für das Gebäude benötigten Energie nachhaltig erzeugt wird. Zeitgleich erfolgten im Erdgeschoss die umfassenden Umbau-und Renovierungsarbeiten. „Das Gebäude ist aber nicht öffentlich. Es gibt die lustigsten Geschichten. Hier kommen Menschen vorbei, die Fahrkarten kaufen möchten oder die Filiale der VR-Bank suchen“, plaudert Romisch aus dem Nähkästchen.

Bauleistungen erhalten Betriebe aus dem Altenburger Land

Die Bauleistungen wurden überwiegend an Handwerksbetriebe aus der Region vergeben. Im Zuge der Renovierungsarbeiten hat die VR-Bank das Nutzungskonzept angepasst. So befindet sich auf der Südseite des Hauses im Erdgeschoss weiterhin Gina Mottas Kaffeerösterei, welche infolge des Umbaus ebenfalls neugestaltet wurde. Die Bereiche des ehemaligen Wartesaals und des Fahrkartenschalters sowie die vormals von der Bahn genutzten Büros und Technikräume wurden zu einer Eventküche mit einem angeschlossenen kleinen Saal umgebaut. Die neu entstandenden Räumlichkeiten werden künftig von der Bank für Mitglieder- und Kundenveranstaltungen genutzt. Die Obergrenze bei der Belegung des Saals liegt bei 50 Personen.

So sieht der neue Veranstaltungssaal der VR-Bank aus. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Darüber hinaus gibt die VR-Bank gemeinnützigen Vereinen, die mit ihr in aktiver Geschäftsverbindung stehen, die Möglichkeit, die Eventküche als Location für Veranstaltungen und Kochkurse zu nutzen. Auch Schulen soll das neue Angebot offenstehen, um den Schülern und Schülerinnen beispielsweise gesunde Ernährung näher zu bringen. Eine erste Veranstaltung dazu findet am 28. März mit der 3. Klasse der Grundschule Großstechau statt.

Ein Blick in die neue Eventküche der VR-Bank. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

In naher Zukufnt ist noch die Sanierung des ersten Obergeschosses vorgesehen. Nachdem die VR-Bank im letzten Jahr ein Wachstum von etwa 200 Millionen Euro verzeichnen konnte und die Bilanzsumme im Juli 2023 die Marke von 1 Millarde Euro überschritten hat, wird sukzessive in bestimmten Teilbereichen auch eine personelle Erweiterung notwendig. Die zuletzt als Wohnungen genutzten Räume sind aus diesem Grund für eine künftige Eigennutzung vorgesehen und werden schrittweise zu Büroräumen ausgebaut.

Aus dem Schmöllner Bahnhof ist nun „Station Schmölln“ geworden. Der neue Name, schon von weitem sichtbar, ist auf die historische Fassadenbeschriftung des 1864 eingeweihten Bahnhofsgebäudes zurückzuführen. (Wieder-)entdeckt wurde diese von den Bauherren bei der Sichtung alter Postkarten vom Beginn des 20. Jahrhunderts.

Ein Blick in das frisch sanierte Erdgeschoss des ehemaligen Schmöllner Bahnhofsgebäudes. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Weitere Pläne in Schmölln stehen schon fest

Mit Abschluss des ersten Bauabschnitts am Dach, im Erdgeschoss und an der Fassade hat die ortsansässige VR-Bank nicht nur eines der bekanntesten Gebäude der Stadt vor dem Verfall gerettet, sondern auch dem 160-jährigen „Eingangstor“ der Stadt Schmölln (aus Sicht der Bus-und Bahnreisenden) ein ansprechendes Äußeres zurückgegeben. Die Bank beabsichtigt zudem, in unmittelbarer Nachbarschaft noch eine kleine Stellfläche zu erwerben, um Servicefahrzeugen ein ungehindertes Be-und Entladen zu ermöglichen.

Nachdem auch die jahrelang stillstehende Bahnhofsuhr wieder in Gang gesetzt wurde, hat die VR-Bank Altenburger Land der Stadt Schmölln als Eigentümerin des Vorplatzes Anfang November 2023 auch zwei neue Bäume gesponsert. Die „Feuertaufe“ als neuer Veranstaltungsort der VR-Bank hat die „Station Schmölln“ am letzten Freitag mit der 20. Auflage des von der Bank initiierten Landwirtschafts-Skatturniers erfolgreich bestanden.