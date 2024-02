Altenburger Land. Unglaublich, wie viel Geld kürzlich bei einer Sternsingeraktion im Altenburger Land für Kinder in Not gesammelt werden konnte.

Aktion Dreikönigssingen 2024

Die Sternsinger der Katholischen Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ freuen sich über das Ergebnis ihres Engagements: Stolze 12.560,00 Euro wurden gezählt, als nach 6 Tagen voller Engagement bei der Aktion Dreikönigssingen im gesamten Altenburger Land die königlichen Sammelbüchsen ausgekippt wurden. 14 Mädchen und Jungen sowie 7 erwachsene Begleitende waren im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Viele Male haben sie ihre Lieder gesungen und den Segen „20*C+M+B+24“, Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, über die Haustüren geschrieben.

„Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ hieß das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion war der Amazonasregenwald in Brasilien, Bolivien und Peru und seine vielen indigenen Volksgruppen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,31 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mit denen Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Seit über 30 Jahren sind die Sternsinger im Altenburger Land unterwegs. Inzwischen können sie stolz sein auf eine Gesamtsumme von über einer Viertelmillion Euro.